Cristiano apresenta projeto que busca reinserir socialmente ex-dependentes químicos

Com o objetivo de incentivar empresas privadas a empregar dependentes químicos recuperados ou em tratamento, estimulando sua reintegração ao mercado de trabalho e à sociedade, tramita na Assembleia Legislativa de Sergipe o Projeto de Lei n° 55/2024, de autoria do deputado estadual Cristiano Cavalcante.

Segundo o parlamentar autor da proposta, se faz necessária a habilitação e reabilitação profissional e social para que aquela pessoa que passou ou está passando por um tratamento se sinta parte da sociedade, promovendo sua re-inclusão.

“Neste momento, precisamos de soluções para que aquelas pessoas que passaram pelo tratamento ou estão em processo de reabilitação se sintam parte da sociedade, sem preconceitos. Esse projeto, além de conscientizar a sociedade sobre a necessidade de se estabelecerem mecanismos para sua reinserção, busca também contribuir para a inclusão social do ex-dependente químico, visando torná-lo menos vulnerável a recaídas”, explicou Cristiano.

Desta forma, o projeto busca estabelecer uma cooperação com o setor privado que possui relação de formalização contratual com o Poder Público Estadual como parte da estratégia para reinserir essas pessoas no mercado de trabalho.

“Ao criar esse tipo de política, garantimos a estas pessoas, além de sua reinserção no mercado de trabalho, a chance de conquistar experiência, vencer as drogas de uma vez por todas”, concluiu o deputado.

Da Assessoria