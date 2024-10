DEPUTADO CRISTIANO CAVALCANTE ANUNCIA ACORDO ENTRE GOVERNADOR FÁBIO MITIDIERI E MOTORISTAS DE TÁXI-LOTAÇÃO

O deputado Cristiano Cavalcante (União Brasil), falou na sessão desta quarta-feira (23) na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), sobre a decisão do governador Fábio Mitidieri (PSD) em antecipar a reunião com os representantes dos motoristas de táxis-lotação dos municípios de Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros; da próxima terça-feira (29) para hoje.

O encontro que aconteceu no Palácio dos Despachos, contou também com uma comissão de parlamentares, de representantes da Procuradoria Geral da União (PGE) e do Departamento de Infraestrutura Rodoviária (DER/SE).

No encontro ficou garantida a continuidade do serviço e foi pactuada a formação de um grupo de trabalho entre trabalhadores, prefeitos eleitos para os municípios da Grande Aracaju e representantes do Ministério Público Estadual (MPE/SE), PGE e DER, visando buscar alternativas de proporcionar segurança jurídica aos condutores do transporte alternativo intermunicipal, após ter sido aprovado o Veto Governamental ao Projeto de Lei de autoria da deputada Carminha Paiva (Republicanos) e dos deputados Paulo Júnior (PV) e Adailton Martins (PSD), propondo a regularização dos serviços.

“Nós tínhamos agendado uma reunião para a próxima terça-feira no DER como ficou pactuado na manhã de ontem, mas o governador Fábio Mitidieri viu a necessidade deantecipar, em virtude de várias informações, fake news e narrativas desencontradas, levando a esses profissionais e às pessoas que utilizam esse tipo de transporte a serem induzidas ao erro. Toda a maifestação é justa, é democrática, é aceita. Todo mundo tem o direito de protestar e de reclamar e em virtude disso o governador recebeu uma comissão de deputados, a Procurradoria Geral do Estado e também representantes de várias cooperativas de transporte alternativo”, afirma.

Cristiano Cavalcante informou que na reunião ficou pactuado que os quatro municípios que compõem a Grande Aracaju: Socorro, São Cristóvão, Barra dos Coqueiros e a capital sergipana, irão sentar a partir da próxima semana, com todos os prefeitos eleitos para a formação de um grupo de trabalho.

“O objetivo é discutir qual o caminho que vai ser tomado. Foram desmistificadas todas as conversas que eles não poderiam mais rodar, que iriam ter manifestações e fechamento de pontes. Tudo ficou aclarado e decidido que esse grupo de trabalho vai construir uma alternativa para que junto ao Plano Diretor do Transporte Público do Estado, esses trabalhadores sejam contemplados e tenham a segurança e a tranquilidade de poderem rodar de forma definitiva. O Ministério Público também participará de toda essa discussão para que seja construída a nova modalidade do transporte no nosso estado. Parabenizo o governador Fábio por ter tido essa iniciativa imediata para acalmar e aclara toda essa dúvida que foi gerada no dia de ontem com o veto, pois se a lei tivesse sido sancionada, haveria a judicialização e seria cancelada. É importante termos a tranquilidade e o equilíbrio para construir uma coisa definitiva para esses trabalhadores”, explica.

O parlamentar acrescentou que o governador recebeu todos num clima amistoso e de respeito. “Mas sobretudo com uma vontade de todos que é a de criar uma situação definitiva e dar uma resposta eficaz a todos esses trabalhadores”, reitera.

A comissão de parlamentares da Alese foi composta pela a deputada Carminha Paiva e os deputados Cristiano Cavalcante, Adailton Martins, Paulo Júnior, Jorginho Araujo (PSD) e Dr. Samuel (Cidadania).

Foto: Jadilson Simões/Alese

Por Aldaci de Souza