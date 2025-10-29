Cristiano Cavalcante anuncia expansão da qualificação profissional em Sergipe

Qualificação e emprego foram temas em destaque na Sessão Plenária desta quarta-feira (29), quando o líder do Governo na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado Cristiano Cavalcante (União Brasil), apresentou a nova iniciativa do Poder Executivo Estadual voltada à capacitação profissional e à geração de renda no Estado.

Por meio das Secretarias de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) e da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), o Governo lançou 320 vagas para seis novos cursos gratuitos de qualificação profissional, todos com pagamento de auxílio financeiro aos participantes.

A ação integra o programa “Qualifica Sergipe”, aprovado pela Alese, que tem como objetivo suprir a demanda do setor da construção civil por mão de obra especializada e promover a inserção profissional de trabalhadores sergipanos.

“O ‘Qualifica Sergipe’ é um programa importante, fruto de uma parceria entre o Governo do Estado e esta Casa Legislativa, que visa capacitar a população e fortalecer a economia, garantindo oportunidade e dignidade aos trabalhadores”, afirmou o deputado.

Cursos e benefícios

Os cursos oferecidos abrangem diferentes especializações da área da construção civil, com turmas em turnos variados (manhã, tarde e noite). Entre as opções disponíveis estão pintor de obras imobiliárias (manhã e tarde), eletricista instalador predial (manhã e tarde), assentador de revestimento cerâmico (manhã e tarde), pedreiro polivalente (manhã) e instalador hidráulico (manhã e noite).

Além de serem gratuitos, os participantes receberão auxílio financeiro no valor de R$ 500 durante o período de formação.

Inscrições e atendimento

As inscrições devem ser realizadas na plataforma do Go Sergipe, na seção “Cursos”, sendo necessário acesso via portal gov.br do Governo Federal, disponível também em aplicativo para celular.

Para quem preferir atendimento presencial, o Governo do Estado disponibiliza suporte por meio do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), que agora funciona em novo endereço: Avenida Barão de Maruim, nº 305, bairro São José, em Aracaju, próximo à Caixa Econômica Federal. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Encerrando sua fala, o deputado Cristiano Cavalcante reforçou que iniciativas como essa fortalecem o compromisso do Governo de Sergipe com o desenvolvimento social e econômico do Estado. “Trata-se de mais uma ação concreta voltada à geração de oportunidades, à qualificação e à inclusão produtiva dos sergipanos”, concluiu.

Por Alessandro Santos Monteiro – Foto: Jadilson Simões