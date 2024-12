Cristiano Cavalcante celebra de geração de empregos em Sergipe

O deputado Cristiano Cavalcante (União Brasil) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) nesta terça-feira (10) para destacar prospecção de novos negócios e geração de emprego e renda em Sergipe. Na oportunidade, o parlamentar também abordou a inauguração de uma nova indústria.

“Ontem, foi inaugurada mais uma empresa que escolheu Sergipe para investir. a distribuidora de medicamentos do grupo H. Egidio/Equiplex marca a chegada do Hub de saúde ao estado, injetando R$ 60 milhões, com a expectativa de geração de 300 empregos diretos e mais 500 indiretos. A H. Edigio segue os mesmos passos do grupo baiano Atakarejo, que chegou a nosso estado na última quinta-feira (5) gerando emprego e trazendo novos investimentos para Sergipe, possibilitando o desenvolvimento econômico de nosso estado de forma efetiva, com a perspectiva de novos investimentos, numa demonstração de que a geração de emprego é um marco da gestão do governador Fábio Mitidieri”, enfatizou Cristiano Cavalcante.

Mais Empregos

O parlamentar também reforçou que, o estado de Sergipe também receberá o grupo Zagonel, de Santa Catarina. “ Que acaba de adquirir a unidade da Corona/Deca/Hydra, planejando expandir os negócios no estado. O processo de captação e entrada de novas empresas é fruto de política de estado, gerenciada pela Agência Sergipe de Desenvolvimento, que conta com as ações do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial, que foi atualizado com a autorização e apoio dos deputados estaduais desta casa, incentivos fiscais e locacionais, equilíbrio fiscal, qualificação de mão de obra, desburocratização tributária e redução do desemprego” destacou o parlamentar.

Panorama

Entre os anos de 2023 e 2024, foram instaladas 29 novas empresas no estado. Como resultado direto, Sergipe registrou crescimento significativo no saldo de empregos no período de janeiro à outubro de 2024, destacando nosso estado entre os estados com o 3º maior saldo de empregos do nordeste e o 8º maior do Brasil.

“Além disso, é importante ressaltar o papel que o governo do estado, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, tem na capacitação de profissionais, seja através do programa Primeiro Emprego ou do Programa Qualifica Sergipe, garantindo, desta forma, que sergipanos possam ocupar essas vagas de trabalho”, finalizou o deputado Cristiano Cavalcante.

Foto: Jadilson Simões

Por Junior Matos