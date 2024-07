Cristiano Cavalcante comemora licitação para obras na rodovia SE-339

O anúncio da licitação para a revitalização da rodovia SE-339, no trecho que liga os municípios de Capela e Nossa Senhora das Dores, foi feito na Sessão Plenária desta quarta-feira (10), pelo deputado Cristiano Cavalcante (União).

“Uma cobrança de toda a região; inclusive no nosso mandato, na primeira indicação que fizemos aqui nesta Casa. Ao todo serão reestruturados quase 17 km de extensão de via, sendo cerca de 16 km de reestruturação até Capela e 1 km de duplicação na área urbana de Nossa Senhora das Dores; além disso a rodovia será mais larga do que está atualmente, passando de 8 para 10 metros de largura, sendo 7 metros de pista e 1 metro e meio de acostamento para cada lado”, informa.

O líder do Governo na Alese destacou a importância da obra para a ligação dos dois municípios. “A obra facilitará o escoamento da produção agrícola da região. A SE-339 se consolidará como a ligação entre o agreste sergipano com o norte do estado, sendo que apenas esse trecho não havia sido recuperado. Particularmente para esse deputado que reside às margens dessa rodovia e que esteve junto ao presidente do DER, solicitando por diversas vezes as melhorias necessárias, solicitadas pela população; poder dar essa na notícia na tribuna desta Casa, é motivo de grande alegria”, comemora.

Cristiano Cavalcante reiterou que a obra é a concretização de um antigo sonho da população de Capela, de Nossa Senhora das Dores e de todos àqueles que transitam diariamente naquela rodovia, sendo realizado. “Por isso registro aqui o meu agradecimento em nome de todos os moradores dessa região, ao governador Fábio Mitidieri e a todos que fazem parte da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, principalmente à equipe do DER em nome do nosso presidente, Anderson das Neves. Reforço que a palavra dada, seguindo todo o trâmite administrativo, está sendo cumprida”, observa.

Foto: Joel Luiz

Por Aldaci de Souza