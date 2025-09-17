Cristiano defende ações do Governo no enfrentamento ao desabastecimento de água

Durante a Sessão Plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), realizada nesta terça-feira (16), o deputado estadual e líder do Governo na Alese, Cristiano Cavalcante (União Brasil) se pronunciou sobre o rompimento da adutora do São Francisco, ocorrido no município de Capela, que provocou desabastecimento de água em Aracaju e em parte da Grande Aracaju. O parlamentar reconheceu a gravidade do ocorrido, mas ressaltou o empenho do Governo do Estado e da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) na rápida resposta à população.

Cristiano explicou que o evento que causou a interrupção no fornecimento foi resultado de um aumento de pressão na tubulação, construída há 38 anos, após ajustes operacionais promovidos pela concessionária Iguá Saneamento.

“Essa tubulação, construída há 38 anos, se rompeu. E diante deste fato, o Governo do Estado, por meio da Deso, esteve com toda sua equipe mobilizada, com material e pessoal no local. Eu estive lá. Acompanhei de perto o trabalho sendo feito madrugada adentro, da sexta para o sábado, para que no domingo o abastecimento fosse restabelecido”, destacou o parlamentar.

Cristiano reforçou que, além da atuação da Deso, o Governo mobilizou o Gabinete Civil, a Defesa Civil e demais órgãos estaduais, trabalhando em regime de gabinete de crise.

“Vimos a mobilização do Governo do Estado, todos juntos, irmanados, para resolver essa situação difícil. Mas infelizmente, diante da situação, surgem os ‘salvadores da pátria’, os aproveitadores de plantão, que tentam politizar um problema técnico.”

Críticas à postura da Prefeitura de Aracaju

O deputado também fez críticas à postura da gestão municipal de Aracaju, ao comentar declarações da prefeita sobre o envio de carros-pipa durante a intercorrência.

“A Prefeitura cumpriu sua obrigação. A prefeita recebeu parcelas da concessão da Iguá e também é responsável por buscar soluções. O Governo do Estado colocou 82 carros-pipa para atender a população. O momento era de união, e não de transferência de responsabilidades.”

Para o parlamentar, o debate em torno do desabastecimento tem sido utilizado por adversários políticos para tentar desgastar o Governo do Estado.

“Esse carnaval todo está acontecendo por um único motivo: a concessão à Iguá. Se a Deso continuasse operando sozinha, provavelmente o debate seria outro. Problemas técnicos acontecem e podem voltar a acontecer. O importante é reconhecer a eficiência e rapidez com que o governo respondeu.”

Cristiano também defendeu a decisão do governador Fábio Mitidieri pela concessão, afirmando que ela foi tomada com responsabilidade e visão de futuro.

“Se fosse por interesse político, o governador teria deixado para fazer isso no segundo mandato. Mas, ao contrário, ele teve coragem de enfrentar um problema histórico, pensando na população.”

Aparte do deputado Georgeo Passos

Durante o pronunciamento, o deputado Georgeo Passos (Cidadania) pediu um aparte e apresentou críticas à forma como o Governo do Estado respondeu à intercorrência no sistema de abastecimento. Para o parlamentar, houve demora na reação ao evento técnico. .

“O governo cochilou. Quando acordou, o problema já estava grande. Se realmente houver interesse em reparar essa situação com a população, deixo aqui uma sugestão: que se dialogue com a Agrese (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe) para suspender o reajuste de quase 8% nas tarifas de água, que entrou em vigor no dia 1º de setembro.”

Georgeo sugeriu que o reajuste passe a valer apenas a partir de 1º de outubro, como forma de compensar os transtornos sofridos pela população e apontou que tanto a Deso quanto a Iguá compartilham responsabilidades no episódio.

“A justificativa da Iguá para aplicar o reajuste foi que a Deso aplicaria o seu. Então que, pelo menos, neste mês de setembro, nenhuma das duas repasse esse aumento à população.”

O deputado também fez críticas à atuação de integrantes do Governo na defesa da empresa concessionária.

“Nunca vi secretário defender tanto uma empresa como o secretário Luiz Roberto defende a Iguá. Se a Deso tivesse recebido metade dessa defesa ao longo dos anos, ninguém teria conseguido vender a empresa.”

Cristiano responde:

Em resposta ao colega, Cristiano Cavalcante afirmou que a proposta será analisada com responsabilidade.

“Não se trata exatamente de um reajuste, mas de uma atualização monetária anual feita pela Deso. De toda forma, faremos essa análise, estudar o impacto financeiro e acolher o que for necessário para minimizar o sofrimento da população sergipana.”

O parlamentar finalizou seu pronunciamento reiterando o compromisso do Governo do Estado com a superação dos problemas de abastecimento de água no estado.

“O governador Fábio Mitidieri, inclusive, antecipou sua volta ao estado, cancelando compromissos oficiais. Ele está determinado a resolver esse problema, que é histórico, com coragem e responsabilidade. E, com fé em Deus, teremos melhorias significativas no abastecimento de água em breve.”

Fotos: Jadilson Simões

Por Alessandro Santos Monteiro