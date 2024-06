Cristiano Cavalcante destaca abertura de leitos de UTI pediátrica

O deputado e líder do Governo na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) Cristiano Cavalcante (União Brasil) usou a tribuna nesta terça-feira (4) para destacar a abertura de novos leitos de Unidade Terapia Intensiva (UTI) pediátricas e salas de estabilização. As ações estão sendo realizadas em hospitais localizados em Aracaju, a exemplo do Hospital de Urgências de Sergipe (Huse), bem como, no interior sergipano.

O parlamentar explicou que foram disponibilizados para a população mais dez leitos de uti no Hospital Universitário de Aracaju a partir desta segunda-feira (3). com isso, a rede estadual passa a contar com 322 leitos gerais de pediatria, com uma previsão de que, nos próximos dias, sejam entregues mais 32 leitos, totalizando 354 leitos pediátricos, além dos pontos de observação.

“Também foram entregues na semana passada por meio da secretaria de estado da saúde novos leitos da ala vermelha da pediatria de alta complexidade do Hospital de Urgências de Sergipe, com um aumento de 11 para 17 leitos de suporte avançado e estabilização, a iniciativa visa atender à crescente demanda”, explicou o deputado Cristiano Cavalcante.

Ainda de acordo com o deputado, a estrutura hospitalar foi reorganizada a estrutura dos serviços do Banco de Leite Humano Marly Sarney, que serão transferidos a partir de hoje para o segundo andar da maternidade Lourdes Nogueira, em Aracaju. “Com isso, as instalações serão utilizadas, temporariamente, para comportar novos leitos pediátricos. “As instalações do Banco de Leite serão utilizadas pelo Hospital da Criança, de forma temporária, para comportar até 20 pontos de observação, um posto de enfermagem, um posto de medicação e dois consultórios médicos para atender pacientes com síndromes gripais”, declarou Cristiano Cavalcante.

Oposição

Na oportunidade, o deputado Georgeo Passos (Cidadania) também falou sobre a abertura de leitos de UTI pediátricos. “Em fevereiro deste ano, recebemos uma resposta da Secretaria de Estado da Saúde informando que em Sergipe só tínhamos 20 leitos pediátricos para alta complexidade. Sendo 10 no Huse e mais 10 no Hospital Santa Isabel. Eles fizeram um plano para sazonalidade, e infelizmente demoraram no processo de contratação de novos leitos. Pedimos ao Governo que os novos leitos sejam permanentes”, falou.

Foto: Joel Luiz

Por Junior Matos