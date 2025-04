Cristiano Cavalcante destaca ampliação do Sistema Integrado da Jucese e Seplan

O deputado Cristiano Cavalcante (União Brasil) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) nesta terça-feira (22), para registrar a ampliação do sistema de licenciamento integrado idealizado pela realizada pela Junta Comercial de Sergipe (Jucese) e a Secretaria de Planejamento (Seplan). Ele é responsável pela digitalização de processos como: licenças, autorizações e alvarás empresariais — acelerando a abertura de empresas e simplificando processos, especialmente nos municípios com maior densidade empresarial.

“Neste primeiro momento, seis cidades foram contempladas: Lagarto, Itabaiana, Estância, Nossa Senhora do Socorro, Tobias Barreto e Nossa Senhora da Glória. Em seguida, o sistema será expandido para os municípios com mais de 30 mil habitantes. A iniciativa é fruto do trabalho conjunto da junta comercial de Sergipe e da Secretaria de Estado do Planejamento, e reflete o bom momento que o nosso Estado vive na geração de emprego e renda — como comprovam os dados do Caged, mês após mês, com o crescimento constante de trabalhadores formalizados. E o melhor: o resultado cabe na palma da mão. É tudo digital, rápido e prático”, explicou o deputado Cristiano Cavalcante.

O parlamentar enfatizou que a importância da iniciativa. “ A ação moderniza a gestão pública, estimula o empreendedorismo e fortalece o desenvolvimento econômico do nosso Estado. Que essa expansão do sistema de licenciamento integrado continue avançando, beneficiando ainda mais municípios sergipanos”, finalizou Cristiano Cavalcante.

Por Junior Matos – Foto: Jadilson Simões