Cristiano Cavalcante destaca aumento de leitos para crianças em hospitais

O líder do Governo na Casa, deputado Cristiano Cavalcante (União Brasil) subiu à Tribuna, nesta terça-feira (11), para fazer um panorama do que foi feito com relação à assistência de saúde para as crianças ao longo dos últimos 18 meses da gestão do governador Fábio Mitidieri.

O parlamentar informou que a quantidade de leitos pediátricos foi ampliada de 238 para 327, representando um acréscimo de 40% em diversos níveis de criticidade. Estes leitos estão espalhados pelas unidades de saúde do Estado.

São 58 novos leitos, sendo seis de suporte avançado e estabilização da ala vermelha do Hospital de Urgência de Sergipe Governador João Alves Filho, dez de unidade de Terapia Intensiva Pediátrica no HU e 25 no Santa Izabel, além de um leito em Itabaiana, um em Glória, cinco em Lagarto e dez em Aracaju.

O deputado ainda acrescentou que 27 novos leitos para atendimento infantil deverão ser entregues na rede estadual, sendo dez de enfermaria em Estância, seis em Nossa Senhora do Socorro e 11 no Hospital da Criança, sendo oito de enfermaria, dois semicríticos e um isolamento.

“Eu reforço a importância dos municípios que têm procurado atender a população para casos de baixa complexidade, além da necessidade de ampliarmos nossa cobertura vacinal com relação à gripe e também outras doenças, como a poliomielite, cuja campanha já iniciou e vai até o dia 14 de junho”, falou.

As declarações ocorreram durante o pequeno expediente da sessão plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Foto: Joel Luiz

Por Wênia Bandeira