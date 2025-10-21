Cristiano Cavalcante destaca avanço das obras do Hospital do Câncer em Sergipe

Em pronunciamento realizado nesta terça-feira (21), na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), o líder do Governo na Casa, deputado Cristiano Cavalcante (União Brasil), destacou a visita técnica ao Hospital do Câncer Governador Marcelo Déda, ocorrida nesta segunda-feira (20). O parlamentar enfatizou o fortalecimento da assistência oncológica no Estado e o impacto positivo da nova estrutura para a saúde pública.

Com quase 100% das obras concluídas, o Hospital do Câncer representa um dos maiores investimentos da história da saúde pública de Sergipe, com recursos que ultrapassam R$ 170 milhões. A unidade contará com 229 leitos, distribuídos entre 135 de internação hospitalar, dez de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto, dez de UTI pediátrica, 13 de isolamento e 102 de enfermaria, além de 20 leitos de pronto atendimento e 74 destinados à quimioterapia, sendo 60 adultos e 14 pediátricos.

“O que vimos não é apenas o avanço de uma construção, mas a concretização de um sonho antigo do povo sergipano. Um projeto que resgata a esperança e eleva a qualidade da nossa rede de atenção oncológica”, afirmou.

O parlamentar também relembrou que, ao assumir o Governo em janeiro de 2023, Fábio Mitidieri (PSD) encontrou a obra com apenas 8% de execução. “Em menos de três anos, esse índice saltou para quase 100%, em uma demonstração clara de eficiência administrativa e prioridade com a saúde”, frisou.

Ao todo, estão sendo investidos aproximadamente R$ 300 milhões no projeto , sendo R$ 170 milhões oriundos do Estado e R$ 120 milhões provenientes da parceria público-privada (PPP).

Um dos destaques apontados pelo parlamentar foi a chegada de um acelerador linear, equipamento de alta tecnologia com o investimento que supera R$ 10 milhões, que aconteceu por meio do porgrama Pro Redes Sergipe .

“Esse é um marco para a oncologia em Sergipe. O acelerador linear ampliará a oferta de sessões de radioterapia, reduzirá drasticamente as filas de espera e eliminará a necessidade do deslocamento de pacientes para outros estados. Registro aqui minha alegria em ver uma obra tão importante se concretizar. Parabenizo o governador Fábio Mitidieri e toda a sua equipe pela gestão eficiente e humanizada que deu vida a esse projeto tão vital para a nossa gente”, finalizou.

Foto: Jadilson Simões

Por Junior Matos