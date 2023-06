Cristiano Cavalcante destaca festejos juninos na Orla de Atalaia

O líder do Governo na Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Cristiano Cavalcante (União Brasil), destacou na sessão desta terça-feira (13), a realização de mais uma edição do Arraiá do Povo, realizado pelo Poder Executivo Estadual na Orla de Atalaia, zona Sul de Aracaju.

“Eu trouxe hoje um vídeo sobre os festejos juninos na Orla de Atalaia e quero parabenizar o governador Fábio Mitidieri, a sua equipe e o secretário de Turismo, Marcos Franco pelo grande sucesso que é o Arraiá do Povo. As imagens demonstram na feição do povo, a alegria não só de quem vai aproveitar, dançar, curtir e se divertir; mas sobretudo daqueles que têm a oportunidade de tirar o sustento das suas famílias e de gerar emprego, fazendo com que o dinheiro circule no nosso estado”, avaliou.

Cristiano Cavalcante ressaltou que a festa completa nesta terça-feira, 13 dias de movimento cultural e de amplo impulsionamento da economia local. “No 13º dia de festa já podemos ver que o vendedor de amendoim, o vendedor de comidas típicas e as pessoas que comercializam artesanato; estão superando as expectativas de vendas. Quando finalizar os 30 dias vou mostrar os números e dizer que, o que foi investido de dinheiro, foi um bom negócio, pois o retorno de todos aqueles que estão lá todas as noites vendendo seus produtos, os donos de restaurantes, os catadores de latinhas, estão satisfeitos com esse grande evento que é o Arraiá do Povo; e vale, ainda, destaque especial para a tradicional Rua de São João, com forró todas as segundas-feiras. O governador Fábio está levando alegria e emprego, fazendo o dinheiro circular no nosso estado”, reiterou.

Foto: Joel Luiz/Alese

Por Aldaci de Souza