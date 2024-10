Cristiano Cavalcante destaca importância do Programa Arroz da Gente

O deputado Cristiano Cavalcante (PSD), celebrou na Sessão Plenária da Assembleia Legislativa (Alese), o que considera um de grande relevância para a produção agrícola no Brasil e para Sergipe,especialmente para a rizicultura no Baixo São Francisco: o lançamento do Programa Arroz da Gente.

“O programa foi anunciado pelo Governo Federal como uma iniciativa que busca fortalecer a produção nacional, garantindo maior segurança alimentar para nosso país, com um investimento robusto de R$ 1 bilhão. O programa vai adquirir até 500 mil toneladas de arroz, por meio de contratos de opção que oferecem segurança para pequenos e médios produtores. essa medida vem em um momento crucial”, ressalta.

Cristiano Cavalcante acrescentou que o Brasil enfrentou adversidades significativas nas safras de 2023 e 2024, como secas e enchentes, que afetaram fortemente a Região Sul. “Especialmente no Rio Grande do Sul, que responde por 70% do arroz consumido no país, elevando os preços e trazendo desafios logísticos. com isso, o programa arroz da gente chega como uma resposta imediata para mitigar esses efeitos, estimular a produção e garantir que o arroz, um dos principais alimentos da mesa brasileira, continue acessível para todos”, observa.

Foto: Jadilson Simões/Alese

Por Aldaci de Souza