Cristiano Cavalcante destaca inscrições para o Programa Acolher

O líder do Governo na Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Cristiano Cavalcante, fez um pronunciamento na Sessão Plenária desta terça-feira, 16, informando que estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS), visando a contratação de psicólogos e assistentes sociais do Programa Acolher.

“As inscrições foram abertas na última segunda-feira (15) e prosseguem até o dia 16 de Junho, exclusivamente no Portal da Secretaria de Estado da Educação e Cultura (SEDUC). Serão disponibilizadas 95 vagas: 60 para psicólogos e 35 para assistentes sociais, além do Cadastro de Reserva. Os profissionais serão alocadas nas dez Diretorias Regionais da Educação (DRE) de Sergipe e cumprirão uma carga horária de 30 horas semanais”, explica.

Cristiano Cavalcante lembrou que o Programa Acolher foi aprovado recentemente na Alese, por meio do Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo nº 111/2023, com a finalidade de instituir uma equipe de apoio psicossocial escolar em cada Diretoria Regional, de caráter multidiscisplinar a ser composta por psicólogos e assistentes sociais. “O objetivo é oferecer suporte às escolas da rede pública estadual de ensino. Um projeto extremamente importante e nós cumprimos o nosso papel aqui na Assembleia Legislativa para que esse projeto fosse implementado e agora já começa a ser colocado em prática”, comemora.

Arthur Bispo do Rosário

O deputado também falou sobre o aniversário de nascimento do artista sergipano Arthur Bispo do Rosário. “Nascido em 14 de maio de 1909 na cidade de Japaratuba, Arthur Bispo do Rosário foi morar no Rio de Janeiro, onde aos 29 anos descobriu sua vocação, mudando o cenário das artes contemporâneas no Brasil e levando o nome de Japaratuba, do Vale do Cotinguiba e de Sergipe, mundo afora. Quem melhor descreveu a importância do sergipano para o mundo das artes foi o curador Ricardo Rezende para a BBC, quando afirmou que Bispo do Rosário foi um dos maiores artistas brasileiros, que deixou um grande legado”, registra.

