Cristiano destaca investimentos na segurança do trânsito e avanços na alfabetização

Na manhã desta quarta-feira (19), durante Sessão Plenária na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), o Líder do Governo na Casa, deputado Cristiano Cavalcante (União), ocupou a Tribuna para celebrar duas importantes iniciativas do Governo do Estado e do Ministério da Educação: o reforço na segurança do trânsito e a premiação de municípios sergipanos com o Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização.

“Registro que o Governador Fábio Mitidieri (PSD), visando melhorar a segurança no trânsito e reforçar o trabalho de combate aos sinistros de trânsito e infrações, entregou ao Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) 16 novos veículos, entre carros e motos”, afirmou o parlamentar.

Segundo o deputado, as novas viaturas terão papel fundamental na reativação das Rondas Ostensivas de Trânsito (Rottran) e no reforço ao policiamento nas ruas da capital Aracaju. “Esses veículos serão essenciais para as operações policiais e para o Serviço de Atendimento aos Sinistros de Trânsito (SAST). Com essa entrega, o BPTran terá maior capacidade de agir de forma rápida e eficiente, garantindo mais segurança e ordem no trânsito sergipano”, completou.

Alfabetização

Além do reforço na segurança, Cristiano Cavalcante também destacou a recente entrega do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização a diversos municípios sergipanos. “Na semana passada, foi realizada a entrega do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização a municípios sergipanos e de todo o Brasil. Esse prêmio reconhece esforços e iniciativas bem-sucedidas das secretarias de Educação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios na implementação de políticas e programas voltados à alfabetização”, explicou.

Ao todo, 4.187 municípios foram contemplados em três categorias: Ouro, Prata e Bronze. Em Sergipe, 26 municípios receberam o Selo Ouro, entre eles Aracaju, Lagarto, Nossa Senhora do Socorro e Itabaianinha. Outros 26 foram agraciados com o Selo Prata, a exemplo de Estância, Simão Dias e Propriá. Já 13 cidades, incluindo Nossa Senhora da Glória e Tobias Barreto, conquistaram o Selo Bronze.

O parlamentar ressaltou a importância do reconhecimento para a educação básica no estado. “Mais do que uma conquista, esse reconhecimento reforça algo em que sempre acreditei: a educação é a base para um futuro mais sólido e próspero. Os municípios desempenham um papel fundamental nessa jornada, pois é na ponta, dentro das salas de aula, que se constrói o alicerce do conhecimento”, afirmou.

O deputado parabenizou as gestões municipais contempladas e reforçou o valor dos investimentos na alfabetização. “Cada investimento, cada iniciativa e cada esforço voltado à alfabetização são passos decisivos para garantir que nossas crianças tenham as oportunidades que merecem. Parabenizo todas as gestões municipais que, com compromisso e dedicação, fizeram dessa conquista uma realidade”, concluiu o deputado.

Foto: Jadilson Simões/Agência de Notícias Alese

Por Débora Nepomuceno Marques