Cristiano Cavalcante destaca missão institucional nos EUA e festejos de Capela

Durante a Sessão Plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), desta terça-feira (6), o deputado estadual Cristiano Cavalcante (União Brasil) abordou temas relevantes para o desenvolvimento econômico, cultural e social do Estado. O parlamentar destacou a participação da comitiva sergipana na ´Offshore Technology Conference (OTC)´, em Houston (EUA), o lançamento dos festejos juninos em Capela, os investimentos em infraestrutura rodoviária e ações de valorização da cultura local.

Missão oficial em Houston projeta Sergipe no cenário energético internacional

Cristiano iniciou seu pronunciamento destacando a importância da presença do governador Fábio Mitidieri e do presidente da Alese, deputado Jeferson Andrade, na maior feira internacional do setor de petróleo e gás, a ´Offshore Technology Conference 2025´, realizada em Houston, nos Estados Unidos.

“A comitiva sergipana participou da abertura do Pavilhão Brasil, com reuniões com a Petrobras, o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), tratando de temas como as plataformas FPSO do projeto Sergipe Águas Profundas (SEAP), o descomissionamento de plataformas de águas rasas e novos investimentos para o Estado.”

De acordo com o parlamentar, também foram discutidas tarifas de transporte de gás natural e propostas para a implantação de um data center de grande porte e um centro de pesquisas e formação de profissionais em Sergipe.

“Essa aproximação institucional demonstra o compromisso do nosso Estado em buscar novos investimentos, gerar emprego e construir oportunidades para a nossa população.”

Festejos juninos de Capela: tradição e valorização cultural

Cristiano também registrou o lançamento da programação dos festejos juninos do município de Capela, destacando a tradicional “Festa do Mastro”, considerada uma das maiores manifestações culturais de rua do Estado.

“Criada em 1939, a “Festa do Mastro” é patrimônio cultural e imaterial de Sergipe e encerra o ciclo junino. A gestão do prefeito Júnior Tourinho tem valorizado e resgatado as tradições locais, com apoio do nosso mandato, do Governo do Estado e da população.”

A programação inclui eventos tradicionais como a “Sarandaia”, a Marcação do Mastro, a Missa do Fogueteiro e o Cortejo do Mastro, além de shows com artistas renomados como Tayrone, Chicabana, César Menotti & Fabiano, e outros. O parlamentar também destacou a campanha de incentivo ao comércio local com sorteio de uma motocicleta, fruto de emenda parlamentar de sua autoria.

Esporte como ferramenta de transformação social

Durante o discurso, a deputada e vice-líder do governo, Kitty Lima (Cidadania), fez um aparte para parabenizar o município de Capela pelo sucesso do projeto “Karatê na Escola”, que tem transformado a vida de dezenas de jovens.

“Quatorze alunos da rede pública participaram de seletivas para o campeonato brasileiro e conquistaram medalhas em competições nacionais. O esporte promove disciplina, saúde, autoestima e novas oportunidades. Parabenizo o município e agradeço pelo apoio à iniciativa.”

Cristiano Cavalcante agradeceu o reconhecimento e reforçou a importância de ações como essa para o futuro da juventude:

“Foi uma oportunidade para essas crianças serem vistas e sonharem com competições nacionais e internacionais. É disso que precisamos: acreditar e investir nos nossos jovens.”

“Segundona do Turista” valoriza cultura e impulsiona turismo

O parlamentar também celebrou a abertura da terceira edição da “Segundona do Turista”, realizada na Rua São João, em Aracaju, com apoio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap).

“Com 114 anos de história, essa programação resgata nossas tradições, valoriza os artistas locais e impulsiona o turismo. O edital para seleção de atrações já foi divulgado, reafirmando o compromisso do governador Fábio Mitidieri com a cultura sergipana.”

Infraestrutura: melhorias nas rodovias e equilíbrio nas balanças de pesagem

Ao final de sua fala, Cristiano comentou declarações anteriores do deputado Marcos Oliveira (PL) sobre a situação das rodovias estaduais. Ele convidou o colega para visitar as obras da rodovia SE-339, que liga Capela a Nossa Senhora das Dores.

“É uma estrada larga, com camada asfáltica robusta e pensada para suportar o tráfego de veículos pesados. Essa é a nova forma de governar: com responsabilidade, segurança e planejamento.”

O deputado também abordou o uso das balanças de pesagem nas estradas e propôs equilíbrio na fiscalização:

“Sabemos que muitos motoristas sustentam suas famílias com seu trabalho nas estradas. Precisamos discutir o tema com seriedade, para proteger tanto os trabalhadores quanto a infraestrutura pública, sem generalizações”, concluiu.

Foto: Jadilson Simões

Por Alessandro Santos Monteiro