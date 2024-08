Cristiano destaca o Dia do Advogado celebrado em 11 de agosto

O deputado Cristiano Cavalcante (União Brasil) falou na sessão plenária desta terça-feira (13), o Dia do Advogado, comemorado no último domingo (11). Durante Questão de Ordem, ele destacou a importância dos profissionais na defesa dos direitos e da justiça na sociedade.

“Em nosso estado temos o privilégio de contar com uma classe de advogados, comprometida e ética, que diariamente enfrenta desafios para garantir a aplicação das leis e a proteção dos direitos fundamentais, contribuindo diariamente para a promoção de um futuro mais justo e igualitário, conforme defendido por Tobias Barreto de Menezes, que deixou um legado de excelência e comprometimento com o Direito”, observa.

Cristiano Cavalcante disse ainda que, como advogado, destaca o importante trabalho realizado pela Ordem dos Advogados (OAB/SE). “Parabenizo em nome do presidente Daniel Alves, do conselheiro Federal, Dr. Cristiano Barreto, todos àqueles que junto à Ordem, atuam de forma incansável na defesa das prerrogativas da advocacia e no fortalecimento da nossa profissão”, afirma.

Foto: Jadilson Simões/Alese

Por Aldaci de Souza