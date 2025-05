Cristiano Cavalcante destaca protagonismo de Sergipe em missão internacional na Itália

Durante Sessão Plenária, o líder do Governo na Casa, deputado Cristiano Cavalcante (União), destacou a participação de representantes das escolas de governo de diversos estados brasileiros em uma missão internacional na Itália. Segundo o parlamentar, Sergipe desempenha um papel de destaque na iniciativa, que busca aprimorar a gestão pública no Brasil.

“Quero registrar aqui que representantes das escolas de governo de diversos estados brasileiros estão na Itália, participando de uma missão internacional, e nosso estado desempenha um papel de destaque nessa iniciativa”, afirmou. “A coordenação geral do grupo de trabalho nacional no âmbito do Conselho Nacional de Secretários de Administração (Consad) está sendo liderada pela secretária Lucivanda Nunes, o que nos enche de orgulho”.

Cristiano Cavalcante explicou que a jornada internacional começou na Universidade de Roma Tor Vergata, onde foram discutidos temas fundamentais para o aperfeiçoamento da gestão de pessoas no setor público brasileiro. “Nesta jornada foram discutidos temas essenciais para o aprimoramento da gestão de pessoas no Brasil”, disse o deputado.

A comitiva também visitou importantes instituições da administração pública italiana, com o objetivo de conhecer práticas modernas e inovadoras adotadas no país europeu. “O grupo visitou o Departamento de Administração Pública da Presidência do Conselho de Ministros e o Centro da Gestão Pública Italiana, com o objetivo de conhecer as estratégias adotadas pelo país para modernizar a administração, incentivar a inovação institucional e valorizar o serviço público”, relatou.

O parlamentar enfatizou que a missão é composta por profissionais altamente qualificados e comprometidos com a melhoria dos serviços oferecidos à população brasileira. “A comitiva visa oferecer serviços mais eficientes e ágeis à população”, concluiu.

Teste de Aptidão Física (TAF)

Cristiano Cavalcante se pronunciou ainda sobre os questionamentos levantados pelo deputado Georgeo Passos a respeito do Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso da Polícia Militar de Sergipe. O parlamentar afirmou que o Governo do Estado está atento às reclamações, mas reforçou a necessidade de que os próprios candidatos também acionem os meios previstos no edital.

“Esses questionamentos deveriam ser realizados também pelos candidatos que se sentiram prejudicados junto à empresa contratada para a realização do certame, mediante recurso, conforme prevê o edital”.

O parlamentar reforçou que, caso os recursos administrativos não sejam suficientes, os candidatos podem acionar a Justiça para garantir seus direitos. “Caso, mesmo diante da avaliação deste recurso e considerando as informações que recebemos, ainda se considerem prejudicados, que possam acionar a Justiça para que haja a garantia dos seus direitos”, orientou.

O deputado reconheceu as dificuldades enfrentadas pelos candidatos e destacou o empenho do Governo em conduzir o processo com responsabilidade e transparência. “A gente sabe que é uma luta para o concurseiro, mas sabemos que o Governo do Estado tem tratado o assunto da melhor forma possível, assim como já ocorreu com outros questionamentos”, destacou. “Torcemos para que a solução chegue para atender também aqueles que foram aprovados na primeira fase do concurso”.

Foto: Joel Luiz

Por Débora Nepomuceno Marques