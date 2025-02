CRISTIANO FALA SOBRE BALANÇO POSITIVO DO ESTADO DE 2024; REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E CRESCIMENTO ECONÔMICO

Em Sessão Plenária desta quinta-feira (6), o líder do Governo na Casa, deputado Christiano Cavalcante (União), destacou a ascensão dos setores do turismo, saúde, segurança e economia em Sergipe no ano de 2024.

De acordo com dados do Ministério do Turismo, o estado registrou um aumento de 300% na procura como destino turístico, refletindo diretamente na movimentação do Aeroporto Internacional de Aracaju, que contabilizou quase 300 voos extras durante a alta temporada de verão deste ano.

“Esse crescimento é resultado de investimentos que muitas vezes foram questionados nesta Casa, talvez por falta de compreensão sobre o grande potencial do turismo na geração de empregos”, destacou o deputado. O avanço é atribuído a uma série de iniciativas promovidas pelo Governo Estadual, como o Verão Sergipe e o Arraiá do Povo, além de outros eventos culturais e festivos que fortalecem o turismo local.

O governador Fábio Mitidieri enfatizou que o objetivo vai além da realização de festas: “Buscamos não apenas promover eventos, mas também fortalecer a economia local, gerando emprego e renda, além de divulgar as belezas e potencialidades do destino Sergipe”.

O impacto positivo do turismo também se reflete na economia estadual. Segundo previsão publicada no relatório do BB Assessoramento Econômico, o Produto Interno Bruto (PIB) de Sergipe deve crescer 3,6% em 2024, superando o resultado do PIB nacional. O crescimento previsto ultrapassa em 1,9 pontos percentuais a projeção inicial de maio de 2024, que estimava uma alta de 1,7% para o estado.

Segundo ele, esses resultados reforçam o potencial econômico do turismo em Sergipe, consolidando o estado como um destino em ascensão no cenário nacional e internacional.

Avanços em Sergipe: Redução da Violência, Crescimento Econômico e Investimentos em Saúde e Emprego

O líder do Governo disse que Sergipe vem registrando avanços significativos em diversas áreas, conforme dados divulgados no início de 2024. Ele destacou a segurança pública, que reduziu em 72% a taxa de homicídios, alcançada seis anos antes da meta estabelecida pelo Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. “Esse é um marco histórico para o nosso estado, resultado de uma estratégia integrada e do trabalho incansável das forças de segurança”, destacou Cavalcante.

Outro dado relevante, de acordo com o parlamentar, é o bloqueio judicial de cerca de R$ 4,5 milhões em valores, veículos e imóveis ligados a investigados por tráfico de entorpecentes. Cristiano Cavalcante afirmou que o resultado se dá graças aos esforços do Departamento de Narcóticos em 2024.

No Instituto de Identificação, o destaque foi a emissão de quase 354 mil novas carteiras de identidade em 2023, representando 15,45% da população do estado.

No campo econômico, Sergipe liderou o crescimento da receita nominal de serviços no Brasil, com alta de 13,8% nos últimos 12 meses, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O volume de serviços também cresceu 7,9%, garantindo a segunda maior alta nacional e a liderança no Nordeste. O mercado de trabalho também apresentou avanços históricos. A taxa de desocupação caiu para 8,4% no terceiro trimestre de 2024, o menor índice desde 2012, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). Além disso, o estado alcançou o maior estoque de empregos formais da história, com 344.524 postos em novembro de 2024, conforme o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED).

Na saúde, o parlamentar informou que o Governo prepara a segunda fase do Programa Opera Sergipe, que já superou a marca de 20 mil cirurgias na primeira etapa. O governador Fábio Mitidieri também anunciou o maior concurso da história da saúde do Estado, com 878 vagas distribuídas entre 14 cargos. “Este concurso é um passo fundamental para oxigenar a máquina pública e garantir um atendimento de qualidade para a população”, afirmou Mitidieri.

Atuação no município de Capela durante fortes chuvas

O deputado falou que durante o período de fortes chuvas que atingiram Capela entre 10 e 14 de janeiro, o governador, a secretária de Assistência Social, Érica Mitidieri, e as forças de segurança estiveram presentes para coordenar as ações de resposta. “Agradeço pelo suporte administrativo ao prefeito Júnior de Doutor Carlos Milton e pela presença efetiva do Governo e das instituições durante essa tragédia”, destacou o deputado.

Esses resultados evidenciam o compromisso do Governo Estadual com o desenvolvimento de Sergipe em diversas frentes, promovendo segurança, geração de empregos, avanços na saúde e suporte em situações de emergência.

Foto: Joel Luiz/Agência de Notícias Alese

Por Débora Nepomuceno Marques