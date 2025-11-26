Cristiano Cavalcante integra caravana sergipana na primeira Marcha dos Deputados Estaduais

Pela primeira vez na história, deputados estaduais dos 27 estados brasileiros se reúnem em Brasília em um movimento contrário a trechos da PEC 38/2025 (PEC da Reforma Administrativa) que retira a autonomia dos Estados e das Assembleias Legislativas, num ataque direto ao Pacto Federativo.

Entre os deputados sergipanos, estava presente no ato organizado pela União Nacional de Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), denominado 1ª Marcha Nacional dos Deputados Estaduais do Brasil, o deputado estadual Cristiano Cavalcante, que preside a Comissão de Constituição e Justiça na Assembleia Legislativa de Sergipe.

Entre pontos questionados pela entidade e endossados por Cristiano, está a ausência de consulta dos parlamentos estaduais nas mudanças às atribuições dos Estados das Assembleias Legislativas.

“A PEC da Reforma Administrativa representa, em diversos pontos, um grave risco ao Pacto Federativo, à autonomia dos Estados e à autonomia das Assembleias Legislativas. Esse risco fez com que um movimento de defesa dos parlamentos estaduais tomasse força, da mesma forma que o municipalismo fez anos atrás. Aqui, buscamos ser ouvidos sobre este texto que, diretamente, atinge as estruturas administrativas e as atribuições do parlamento estadual”, explicou Cristiano.

Da Assessoria – Foto: Bartholomeu Cruz/Unale