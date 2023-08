Cristiano Cavalcante propõe a criação do Programa de Fortalecimento da Cadeia Produtiva do Arroz em Sergipe

Diante da importância da rizicultura para o desenvolvimento do Baixo São Francisco, o deputado estadual Cristiano Cavalcante (UB), líder do Governo na Assembleia Legislativa, apresentou o PL nº 157/2023, que tem por objetivo instituir o Programa de Fortalecimento da Cadeia Produtiva de Arroz no Estado de Sergipe (PROASE).

Segundo o parlamentar, o PROASE é um importante passo para o fortalecimento da cultura na região, presente de forma predominante no Baixo São Francisco, região com o menor IDH do Estado. Lá, o arroz gera emprego e renda, além de ter sua produção majoritariamente oriunda da agricultura familiar.

“Conheço a realidade do rizicultor. Através deste programa, temos a oportunidade de promover o crescimento e fortalecimento de toda a cadeia produtiva na região que, hoje, já é a terceira maior produtora do cereal no Nordeste, com uma produção que ultrapassou as 35 mil toneladas”, afirmou Cristiano.

Dentro do PROASE constam as diretrizes necessárias paa o fortalecimento da cultura, bem como de suas regiões produtoras, localizadas nos municípios de Brejo Grande, Ilha das Flores, Neópolis, Pacatuba, Propriá e Telha, em sua grande maioria.

“O que buscamos com esse projeto é o reconhecimento e compromisso com a rizicultura e com o povo ribeirinho que vive do cultivo de arroz, incentivando o desenvolvimento e crescimento social e econômico da região e tornando esses mecanismos uma política de Estado”, concluiu.

