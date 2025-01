Cristiano propõe reinserção de dependentes químicos ao mercado de trabalho

Habilitar e reabilitar profissionalmente pessoas que se recuperaram da dependência, reduzindo as consequências sociais do abuso do álcool e drogas. Com esse objetivo, o deputado estadual Cristiano Cavalcante (UB) apresentou o Projeto de Lei nº 55/2024, que institui o Programa Estadual de Reinserção Social para Dependentes Químicos Recuperados.

Segundo o parlamentar, a proposta representa uma nova chance aos dependentes químicos que se recuperaram e seguem a luta contra o vício, promovendo sua reinserção social e sua reintegração no mercado de trabalho.

“Um cidadão que conseguiu vencer a dependência precisa ter meios de manter distância dos vícios e das substâncias. E mais do que isso, precisam ser devidamente capacitados e qualificados. Por pensar dessa forma, apresentamos esse projeto de lei que, ao mesmo tempo que busca conscientizar a sociedade e proporcionar a reabilitação profissional, também busca incentivar a sua inserção no mercado de trabalho”, explicou Cristiano.

Texto e foto assessoria