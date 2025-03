CRISTIANO QUER QUE MULHERES COM ENDOMETRIOSE CONTEM COM APOIO PSICOLÓGICO E NUTRICIONAL EM SERGIPE

O Opera Mulher, que integra procedimentos voltados à saúde feminina dentro do Opera Sergipe 2, destacou-se pelo cuidado inédito de pessoas com endometriose, principalmente ao considerar o sofrimento de muitas mulheres que vivem com a doença.

Para o deputado estadual Cristiano Cavalcante, líder do governo na Assembleia Legislativa, a criação desse programa e a inclusão do tratamento da endometriose demonstra a sensibilidade do governador Fábio Mitidieri com a causa.

“A endometriose causa um sofrimento que, muitas vezes, é incompreensível para quem não vive com a doença, mas por reconhecer que é preciso unir esforços para garantir a qualidade de vida de mulheres que vivem com essa doença, o governador Fábio Mitidieri incluiu o tratamento desta doença dentro do Opera Sergipe 2, por meio do Opera Mulher”, explicou o deputado.

Além disso, Cristiano acredita que é possível ampliar a rede de apoio de mulheres diagnosticadas com essa doença, que tem como característica as fortes dores, chegando a trazer o risco da infertilidade.

“Hoje, muitas mulheres com essa doença tem sua estrutura familiar como única base de apoio durante o tratamento. Por acreditar que o acolhimento é essencial no tratamento de uma doença como essa, protocolei na Assembleia Legislativa o projeto de lei nº28/2025, que cria um Programa de Apoio Psicológico e Nutricional para auxilia-las durante o tratamento, desde o diagnóstico”, complementou Cristiano Cavalcante.

A endometriose atinge entre 10% e 15% das mulheres em idade reprodutiva, causando dores intensas, fadiga e impactoss significativos na saúde mental, com estudos apontando pessoas com a doença apresentam maior risco de desenvolver doenças como ansiedade e depressão, principalmente por conta das dores e dificuldades no tratamento.

“Cuidar da saúde da mulher é uma prioridade. Iniciativas como o Opera Mulher e o nosso projeto de Lei, cada um em sua esfera administrativa, são passos decisivos para garantir mais dignidade, acolhimento e mais qualidade de vida, diante da luta que é viver com endometriose”, concluiu o deputado.

