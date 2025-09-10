Cristiano Cavalcante reforça defesa da saúde mental de sergipanos

Diante do crescimento de casos de transtornos e distúrbios como a ansiedade e a depressão, a implementação de políticas públicas que atuem diretamente no combate e na prevenção dessas doenças se torna necessária.

Para se ter uma referência, dados recentes da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS) estimam um aumento de 25% nos casos de ansiedade e depressão em todo o mundo. Trazendo os dados para Sergipe, o Núcleo de Saúde Mental (NUSAM), no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192 Sergipe), implementado em 2024, ultrapassou a marca de mil atendimentos em pouco mais de dois meses de atuação.

Por acreditar nesse modelo de política pública, o deputado estadual Cristiano Cavalcante (UB) tem atuado na criação de projetos voltados ao combate à ansiedade e à depressão, com o objetivo de defender, preservar e valorizar a vida.

“Sabemos que o Governo do Estado tem atuado para fortalecer a Rede de Atenção Psicossocial, tornando a atenção à saúde mental uma prioridade ao buscar descentralizar o atendimento e ampliar a oferta de leitos diante da necessidade crescente, ao mesmo tempo que procura atuar no processo de valorização da vida. No entanto, é preciso que haja uma união no combate a este verdadeiro mal que, silenciosamente, acaba com a esperança de tantas famílias”, afirmou o deputado.

Entre os projetos já apresentados por Cristiano Cavalcante, um deles já foi sancionado pelo governador Fábio Mitidieri: a Lei 9.331/2023, que institui a Política Estadual de Diagnóstico e Tratamento dos Transtornos da Ansiedade e da Síndrome da Depressão. O objetivo é auxiliar no diagnóstico, permitindo a identificação das pessoas que sofrem desses transtornos e o acompanhamento em conjunto com o poder público, a sociedade civil organizada e entidades não governamentais.

“Esta política foi um passo importante para a consolidação de uma rede de cuidados com a saúde mental da população, voltada principalmente ao acompanhamento e ao suporte, atuando diretamente na prevenção de males que podem levar a situações extremas, ao mesmo tempo que reafirma o interesse do governador Fábio Mitidieri no zelo e na valorização da vida”, afirmou o deputado.

Outra proposta do parlamentar que chama a atenção neste contexto é o projeto de lei nº 63/2024, que tem por objetivo instituir um programa de apoio psicológico para perdas gestacionais e natimortos em Sergipe, buscando garantir um atendimento ético, digno e humanizado para mulheres que passam por esse momento de dor.

“O que procuramos com projetos deste tipo é garantir que o suporte em momentos delicados da vida seja garantido, para que a mulher possa ter o acompanhamento humanizado e digno diante de tamanha dor”, explicou.

