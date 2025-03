Cristiano destaca investimentos e avanços para o Baixo São Francisco durante Sessão em Propriá

O líder do Governo na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado Cristiano Cavalcante, fez um balanço das ações e investimentos realizados, por seu mandato e pelo Governo do Estado, na região do Baixo São Francisco durante a primeira Sessão Itinerante de 2025, realizada nesta quinta-feira (20) em Propriá. Em seu discurso, o parlamentar reforçou o compromisso do governador Fábio Mitidieri com o desenvolvimento da região, destacando conquistas nas áreas de rizicultura, infraestrutura, saúde, educação e assistência social.

“Nosso mandato tem trabalhado para fortalecer o Baixo São Francisco com ações concretas. Apresentamos projetos importantes, como o que institui a Política Estadual de Economia Solidária e o Programa Estadual de Desenvolvimento da Produção Artesanal e Orgânica Associada ao Turismo, que beneficiam diretamente os trabalhadores da região. Além disso, destinamos cerca de R$ 2,5 milhões em emendas para diversas áreas estratégicas, atendendo municípios como Amparo de São Francisco, Neópolis, Muribeca, Pacatuba e Ilha das Flores. Esse é o nosso compromisso: garantir mais oportunidades e desenvolvimento para a nossa gente”, afirmou o deputado.

Cristiano destacou também a participação da Assembleia Legislativa na defesa de pautas que beneficiam diretamente a população.

“É importante destacar também o papel que a Assembleia Legislativa possui. Esta Legislatura sempre foi sensível às pautas que atendem as necessidades da população do Baixo São Francisco. Seja por meio da aprovação de projetos, por indicações e projetos apresentados por nosso mandato ou por outros parlamentares, estamos sempre dispostos a contribuir, dentro de nossas atribuições, para a criação de um cenário propício para o desenvolvimento de nossa região”, afirmou.

A rizicultura, um dos principais setores produtivos da região, foi um dos destaques do pronunciamento do líder do governo. Ele ressaltou a importância da Lei nº 9.288/2023, que institui o Programa de Fortalecimento da Cadeia do Arroz, uma iniciativa que reforça a sustentabilidade da produção nos perímetros irrigados do Betume e Propriá, beneficiando diretamente os produtores do Baixo São Francisco.

Outro ponto central da fala do líder do governo foi a ampliação dos serviços de saúde na região. Ele destacou os avanços no Hospital Regional de Propriá, que realiza, em média, 7 mil atendimentos mensais e atende 16 municípios do Baixo São Francisco. Nos últimos anos, a unidade recebeu melhorias como a abertura de uma terceira sala cirúrgica, a implementação da Ouvidoria Hospitalar e novos equipamentos para ampliação dos leitos hospitalares.

Além disso, o parlamentar anunciou novos investimentos na saúde, incluindo R$ 5,7 milhões em emendas parlamentares destinadas a municípios e entidades da região e R$ 9,4 milhões do Governo do Estado para reforçar os atendimentos e serviços de saúde.

O líder do governo também reforçou o compromisso do Estado com a infraestrutura da região. Ele citou a previsão para o início das obras de recuperação da rodovia Japoatã-Propriá (SE-200), cuja ordem de serviço acontece nos próximos dias, e da SE-427, que passa pelo povoado São Miguel.

Além disso, lembrou que o governador Fábio Mitidieri já entregou obras importantes na região, como a SE-204, em Brejo Grande, e a SE-100, em Pacatuba, totalizando R$ 57 milhões em investimentos.

Na área do desenvolvimento econômico, o deputado destacou projetos de sua autoria, como a Política Estadual de Economia Solidária, que visa fortalecer o cooperativismo e o associativismo, e o Programa Estadual de Desenvolvimento da Produção Artesanal e Orgânica Associada ao Turismo, que busca agregar valor ao trabalho dos artesãos do Baixo São Francisco.

Já no âmbito da assistência social, o parlamentar enfatizou o impacto de programas como Rode Bem, que isenta do IPVA motociclistas em situação de vulnerabilidade, Prato do Povo, Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e CNH Social, que garantem mais oportunidades e inclusão para a população.

O líder do governo também destacou os investimentos na educação, que incluem a reforma e ampliação de Centros de Excelência em Pacatuba, Cedro de São João, Propriá e Gararu, além da construção de quadras poliesportivas em Brejo Grande, Ilha das Flores, Neópolis e Japoatã. Segundo ele, essas melhorias garantem não apenas uma melhor infraestrutura escolar, mas também mais conforto e qualidade no ensino para alunos e professores.

Cristiano reforçou também que seu mandato tem como prioridade defender os interesses do Baixo São Francisco e contribuir para o desenvolvimento da região. Ele também destacou a importância da Assembleia Legislativa nesse processo, aprovando projetos e direcionando emendas para beneficiar a população local.

Da Assessoria