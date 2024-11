Cristiano destaca participação sergipana em evento G-20 social

O deputado Cristiano Cavalcante (União Brasil), usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) nesta terça-feira (12), para destacar a participação de Sergipe no evento G-20 Social, que acontece nesta semana no Rio de Janeiro (RJ). O objetivo da ação é promover discussões sobre temas sociais, econômicos e ambientais, reunindo representantes de diversos setores da sociedade, incluindo ongs, empresas e instituições acadêmicas.

Todos os assuntos debatidos serão levados ao G-20 contribuindo com perspectivas enriquecedoras que envolvem temas essenciais como desigualdade, inclusão, mudanças climáticas, educação, saúde e desenvolvimento sustentável.

“Neste contexto, gostaria de enfatizar o protagonismo de Sergipe no evento, que conta com a participação de dois representantes de destaque em sua organização. o primeiro é o Secretário de Estado da Casa Civil do Rio de Janeiro e presidente do União Brasil em Sergipe, André Moura, que ocupa um papel estratégico no comando da organização governamental do G-20 Social. O segundo é o ministro da secretaria-geral da presidência da República, Márcio Macedo, que está diretamente responsável pelo G-20 Social, uma evidência clara do compromisso de Sergipe em contribuir com debates que visam soluções reais para os desafios globais, reforçando a relevância de nossas ideias e práticas no cenário internacional”, destacou Cristiano Cavalcante.

Para Cristiano Cavalcante, Sergipe se destaca pela inovação de suas políticas públicas, especialmente pelo Programa primeiro emprego.“ Este programa, que contou com o apoio desta casa para ser implementado, será apresentado ao mundo como um exemplo de política pública eficiente, voltada para a empregabilidade e o desenvolvimento econômico, buscando atender jovens de até 29 anos com pelo menos o ensino médio concluído, sendo um primeiro passo essencial para a construção de suas carreiras profissionais”, explicou o deputado.

Cristiano Cavalcante ressaltou que o Programa Primeiro Emprego, promovido em parceria com diversas instituições, prioriza a inclusão produtiva dos jovens ao qualificá-los e empregá-los. A ação representa um investimento direto na capacitação e inserção da juventude no mundo do trabalho.

“Com a visibilidade que o Programa Primeiro Emprego, Sergipe se posiciona como um protagonista nacional dentro de um debate global sobre inclusão social, geração de emprego e desenvolvimento econômico, reforçando o impacto positivo e transformador que nossas políticas podem ter no Brasil e no mundo”, finalizou o deputado Cristiano Cavalcante.

Foto: Joel Luiz/Agência de Notícias Alese

Por Junior Matos