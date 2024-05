Cristiano destaca trabalho da Defesa Civil durante período chuvoso

A atuação da Superintendência Estadual de Proteção e Defesa Civil (Supdec) durante as fortes chuvas registradas em Sergipe nos últimos dias, foi tema do pronunciamento do deputado Cristiano Cavalcante (União).

“De acordo com informações da Superintendência Estadual de Proteção e Defesa Civil, os municípios de Riachuelo, Laranjeiras, Nossa Senhora do Socorro, Maruim, São Cristóvão, Estância, Carmópolis, Telha, Divina Pastora, Siriri e Salgado, entraram em alerta e solicitaram apoio do estado para situações de enfrentamento de risco. Em Riachuelo, o transbordamento do rio Sergipe causou alagamento de ruas na Zona Urbana do município. Em Laranjeiras, o transbordamento do rio Cotinguiba também resultou em inundações em algumas áreas. Em São Cristóvão, a cheia do rio Paramopama também trouxe consequências nas ruas da cidade; o rio Ganhamoroba em Maruim e o rio Piautinga em Estância, transbordaram e ocasionaram alagamentos. Em Nossa Senhora do Socorro, a queda de um muro devido ao alagamento da rua fez com que a água invadisse três casas, alémd e haver registro de alagamento no povoado Bolandeira. Em Carmópolis, uma via teve que ser interditada por deslizamento de terra. Os municípios de Telha, Divina Pastora e Siriri enfrentaram o transbordamento de riachos e rios, com a cobertura de uma ponte. Em Salgado, quatro casas foram alagadas, o que levou ao desalojamento de oito pessoas”, lamenta.

Cristiano Cavalcante ressaltou que diante desse cenário, a Defesa Civil Estadual está atuando de forma imediata, monitorando a situação em tempo real e coordenando o envio de equipes e de recursos para atender as necessidades de cada localidade.

“As ações incluem a distribuição de kits de emergência, a realização de limpeza e desobstrução de vias, além do monitoramento constante da situação in loco. Sobre Maruim, recebi as informações com preocupação, principalmente após ver o cenário enfrentado pelos moradores da cidade, com a cheia do rio, agravada por dois fatores: as marés e a necessidade de dragagem do rio que corta a cidade. Conversei ontem com o governador Fábio Mitidieri sobre o assunto, após ser procurado pelo ex-prefeito Jeferson Santana e mantive diálogo com o presidente do departamento de Estradas e Rodagens e conversamos sobre a necessidade de realizar uma nova dragagem no rio Ganhamoroba, visto que já faz dez anos que o serviço foi realizado de forma mais ampla, sendo realizadas manutenções em 2016 e 2020. Registro a minha solidariedade e apoio à população de Maruim, que sempre me recebeu de portas abertas”, afirma.

Segurança Alimentar

O parlamentar também destacou o empenho do governador diante da necessidade de garantir a segurança alimentar e nutricional em Sergipe. “Por meio da Secretaria da Assistência Social , Inclusão e Cidadania, programas que atendem famílias em situação de vulnerabilidade tem se consolidado em todo o estado com o objetivo de assistir a população que se encontra nessa condição. Não é segredo que venho de uma região onde o Índice de Desenvolvimento Humano é um desafio que precisa ser superado e este não é um problema de um momento. Algumas dessas ações têm atuado de forma necessária na transformação dessa realidade, a exemplo do programa Prato do Povo, a´provado por esta Casa, que já está em plena atividade em 21 municípios, levando quatro mil refeições diárias a quem precisa, beneficiando quase 12 mil famílias”, observa.

Cristiano Cavalcante acrescentou que também por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, o Governo de Sergipe reestruturou o Programa de Aquisição de Alimentos que, desde o ano passado até abril de 2024, distribuiu mais de 747 toneladas de alimentos aos municípios contemplados. “Além disso, temos o tradicional Restaurante Padre Pedro, que fornece refeições nutricionalmente balanceadas à população vulnerável na capital, tendo oferecido 826 mil, 686 refeições entre almoço e jantar. No entanto, não podemos pensar apenas nos programas que atuam na ponta; é preciso fomentar meios de mudar essa realidade e o Governo do Estado tem procurado criar um cenário de fomento à geração de emprego e renda”, enfatiza.

O deputado disse ainda que, por intermédio do Núcleo de Apoio ao Trabalho, somente em 2023, mais de 1.500 trabalhadores foram encaminhados ao mercado de trabalho.

“Além disso, por meio do Programa de Qualificação Profissional ‘Qualifica Sergipe’, presente em 17 municípios, cerca de 6 mil e 600 vagas foram oportunizadas. É por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo que se aplica o Programa Primeiro Emprego, atendendo até o momento, cerca de 600 jovens, oportunizando experiências e inserindo jovens de 18 a 29 anos no mercado de trabalho. Também é realizado pela pasta um trabalho voltado ao fortalecimento da economia criativa e solidária em nosso estado, além de capacitar cerca de 400 empreendedores no período natalino e durante a Páscoa. A secretaria já atua na qualificação de nosso artesanato gratuitamente. Em eventos promovidos pelo Governo do Estado, como fruto dessa ação, mais de 3 milhões de reais já foram comercializados, revertidos integralmente para empreendedores sergipanos. Essas e outras ações, é a demonstração de que o governador Fábio Mitidieri está trabalhando na melhoria do índices do estado, sem deixar de lado a preocupação com o fomento à geração de renda, atuando junto aos municípios e garantindo a segurança alimentar de milhares de famílias”, afirma lembrando a importância da campanha Destina Sergipe, que tem por objetivo sensibiliar e mobilizar a população para que possa designar parte do imposto em prol de ações sociais.

Foto: Jadilson Simões/Alese

Por Aldaci de Souza