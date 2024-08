Cristiano: governador é referência na realização de concursos

O deputado Cristiano Cavalacante (União Brasil) disse durante a sessão desta terça-feira (20) na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), que o governador Fábio Mitidieri tem se tornado uma referência quando o assunto é concurso público.

“Um tema que foi muito cobrado e muito debatido aqui desde o início do nosso mandato, mais especificamente em 2023. Em pouco mais de um ano e meio de gestão, o governador lançou editais para diversas pastas, totalizando 14 editais de lançamento de concursos em sua gestão. Temos 18 meses de mandato; praticamente foi um concurso por mês. Ontem foi publicado no Diário oficial, a autorização governamental para a realização do concurso público da Polícia Militar. O certame visa o preenchimento de 335 vagas”, informa.

Cristiano Cavalcante destacou que o documento assinado pelo governador Fábio Mitidieri destaca a missão da Polícia Militar do Estado de Sergipe, de preservar a ordem pública, os direitos e as garantias institucionais. “Isso além de proteger a integridade física e patrimonial dos cidadãos e ressalta a necessidade de recomposição do quadro de efetivo da corporação. A previsão é de que o edital do concurso seja lançado até o mês de setembro”, completa.

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza