Cristiano elenca concursos públicos realizados pelo Governo

O deputado Cristiano Cavalcante (União) ressaltou na Sessão Plenária desta terça-feira (25) que, quando os parlamentares aprovaram na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), o projeto de lei sobre o Programa Estadual das Organizações Sociais, se criou um discurso que colocava em dúvida a continuidade de serviços essenciais oferecidos pelo Governo do estado. Ele elencou os concursos que estão sendo realizados na gestão do governador Fábio Mitidieri.

“A gente percebe quando o discurso é político, como ele pode apontar para o caminho errado, como o único objetivo de se fazer política do quanto pior , melhor. Semana passada utilizei a tribuna desta Casa para destacar a criação da Comissão para a realização do concurso público para a Polícia Militar, cujo edital será publicado até setembro. Serão mais de 300 vagas, que reforçam a segurança pública no nosso estado. Hoje trago para esta Casa uma nova grande notícia: um concurso público anunciado pelo governador Fábio Mitidieri, dessa vez, na área da saúde, para um total de 878 vagas, contemplando cargos como Assistente Social, Biólogo, Cirurgião-dentista, Enfermeiro, Farmacêutico, Bioquímico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico, Nutricionista, Psicólogo, Sanitarista, Técnico de Enfermagem, Técnico em Radiologia e Terapeuta Ocupacional”, elenca.

Cristiano Cavalcante disse ser um passo completamente diferente do que foi alarmado em alguns setores, com um pronunciamento meramente político, que insinuava o fim dos concursos em no estado.

“Trata-se do primeiro passo para que nossa rede de saúde possa ser oxigenada e melhorada constantemente, além de garantir um vínculo sólido para que novos quadros se somem ao quadro de saúde, além de ser uma reivindicação já antiga de toda a categoria, que pode ser concretizada por meio dos esforços do governador Fábio Mitidieri; e não é o único concurso realizado pelo governador. São seis concursos homologados: SEAD, COGERDP, PGE, Auditor da SEFAZ, Agentes e escrivães da Polícia Civil e Emdagro; oito já em andamento: ADEMA, AGRESE, Fundação Renascer, Gestor Governamental, além deste concurso e o concurso da PM, anunciados na semana passada”, afirma lembrando que ainda há quatro concursos em vigência: Polícia Penal, Polícia Militar, Polícia Técnica da COGERP e Delegado de Polícia.

“Assim, o governador Fábio Mitidieri, desde janeiro de 2023 até hoje, já empossou mais de 400 novos servidores. Aproveito para reforçar a convocação para os concurseiros ou quem está interessado em ingressar para o Serviço Público, em especial à saúde do nosso estado, pois essa é uma grande oportunidade”, complementa.

Foto: Joel Luiz

Por Aldaci de Souza