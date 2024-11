Cristiano registra entrega Carteira de Identificação de Fibromialgia

Na manhã desta quinta-feira (14), o deputado Cristiano Cavalcante (União Brasil), registrou na Sessão Plenária da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) que as carteiras de identificação de fibromialgia seguem disponíveis para a retirada na Secretaria de Estado da Saúde. O documento é apto para a comprovação da condição e para o reconhecimento dos direitos e garantias conforme a Lei nº 9.261/2023, de sua autoria.

“Atualmente, a plataforma florence possui 3.157 cadastros realizados, dos quais 2.373 foram aprovados e 784 aguardam correção do usuário. Diante deste quantitativo, lembramos da importância de acompanhar o andamento do pedido, pois muitos ainda aguardam retificação. Para atestar a condição de fibromialgia, o paciente deve fazer o cadastro e enviar os documentos plataforma florence, onde serão avaliadas as informações quanto ao requisito clínico. basta encaminhar o documento de identificação; fotografia no formato 3×4; laudo médico de especialista com registro de qualificação de especialista com indicação do código da classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, em formato pdf”, explica.

Cristiano Cavalcante ressaltou que após a análise das informações, a Secretaria de Estado da Saúde, encaminhará os dados para o instituto de identificação, da Secretaria de Segurança Pública (SSP/SE), para a emissão da Carteira de Identificação de Fibromialgia, que será feita em até 60 dias úteis.

“Novamente reforço ser importante que o usuário deve acompanhar a emissão da carteira pela plataforma, para o caso de retificação ou atualização da situação do processo. A retirada da carteirinha é realizada pelo titular, que deve se dirigir até a Secretaria da Saúde. O atendimento acontece de segunda à quinta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 16h e nas sextas-feiras, das 8h às 12h.

é importante lembrar também que este projeto é pioneiro no Brasil, sendo Sergipe o primeiro estado a emitir uma carteira oficial para pacientes com fibromialgia, e fico feliz ser o autor de uma proposta com essa importância, que beneficia milhares de sergipanos e sergipanas e agradeço ao governador Fábio Mitidieri e toda a equipe da Secretaria de

Estado da Saúde que trabalhou ativamente na construção e implementação do documento, que busca beneficiar e garantir mais qualidade de vida para quem vive com fibromialgia”, complementa.

Destino

Outro tema destacado pelo deputado foi a consolidação do estado como destino turístico, fato comprovado segundo Cristiano Cavalcante, por dados importantes, a exemplo do aumento do fluxo de passageiros em no Aeroporto de Aracaju.

“Para se ter uma ideia, pelo décimo mês consecutivo, o nosso aeroporto registrou mais um aumento no número de embarques e desembarques de passageiros. Em outubro, o crescimento foi de 17,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Além do número crescente de turistas, também houve a ampliação de nossa malha, que contabilizou um aumento de 14,9% no número de voos, em comparação a outubro de 2023. Para que esse trabalho fosse possível, é preciso destacar o trabalho realizado pelo Governo do Estado, numa união de forças entre a

Secretaria de Estado do Turismo com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe, inserindo nosso estado nos principais mercados de turistas, a exemplo de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro”, observa.

Ele disse acrescentou ser importante também registrar os dados da pesquisa mensal de serviços divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que mostra um crescimento expressivo de sergipe no índice sobre o volume de serviços, com um saldo positivo de 13,2%. “Este resultado posiciona nosso estado como o 2º do Nordeste com a maior variação e 3º no ranking nacional, no comparativo de setembro de 2023 e setembro de 2024.

“Se observarmos os dados referentes ao acumulado no ano, na receita nominal, Sergipe ocupa a primeira posição regional com 12,9% e a 2ª posição no ranking nacional, atrás apenas do amazonas. Ainda fazendo uma referência ao acumulado em doze meses, o estado ocupa a primeira posição no nordeste, com um crescimento de 11,9%, e a 2ª posição no Brasil, ficando atrás do Tocantins. Esses dados reforçam o cenário positivo que Sergipe vive, quando se fala em desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda, somados a outros dados relevantes, a exemplo dos resultados positivos registrados no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que colocou Sergipe na 2ª posição no ranking nacional do crescimento relativo de empregos formais considerando o mês de setembro, em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Mais uma prova de que o esforço conjunto entre governo, empresários e trabalhadores está gerando frutos e o governador Fábio Mitidieri tem trabalhado incansavelmente para criar um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico, promovendo a qualificação profissional por meio de programas como o qualifica Sergipe e incentivando setores estratégicos de nossa economia”, enfatiza.

Concurso PM

Sobre o questionamento do deputado Georgeo Passos (Cidadania), quanto à falta de vagas para Pessoas com Deficiência (PCD) no concurso da Polícia Militar de Sergipe (PMSE), Cristiano Cavalcante informou que conversou comandante da PM, coronel Alexsandro Ribeiro e com a secretária de Adminsitração, Lucivanda Nunes. “Sobre o assunto, fui informado de que o edital não possui nenhuma inconstitucionalidade, mas o diálogo segue aberto, inclusive para entender melhor a demanda para entender melhor a demanda e para que o Governo do Estado psosa aprofundar o tema, diante de sua importância. Além disse, ressalto que haverá uma reunião acontecerá na Secretaria de Estado da Administração para que todos que desejarem participar na próxima semana, com a equipe da pasta e a comissão organizadora do concurso”, informa.

Foto: Joel Luiz/Alese

Por Aldaci de Souza