CRISTINÁPOLIS REALIZA PLENÁRIA DO PED 2025 EM DEFESA DE CÁSSIO A PRESIDENTE DO PARTIDO DOS TRABALHADORES

A noite da última quinta-feira, 03, consagrou uma plenária regional como o maior momento de engajamento e mobilização do Processo Eleitoral Democrático (PED) do Partido dos Trabalhadores em Sergipe.

Ocorrida em Cristinápolis e sob a presença da ex-vice governadora Eliane Aquino, a reunião foi organizada pelo prefeito petista Sandro de Jesus e o vice Zé de Alaide, além de dirigentes do partido, e contou com a presença de militantes de toda a região Sul do Estado.

“Foi um momento histórico e que, com certeza, demarca um novo fôlego à nossa militância. Cristinápolis e Sergipe reconhecem que o PT precisa se reencontrar com a sua história e a hora é agora”, disse Cássio Murilo, que também agradeceu ao prefeito e sua equipe, bem como a Eliane Aquino, pela histórica mobilização:

“Vocês fizeram deste um momento único na história do partido e aqui não se trata somente de Cristinápolis, mas sim de todo o Estado de Sergipe. Parabéns a todos e vamos à luta”, completou.

Texto e foto assessoria