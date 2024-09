CRP19 realiza I Seminário Psicologia, Cannabis Terapêutica e Cânhamo

O Conselho Regional de Psicologia de Sergipe (CRP19), por meio da Comissão de Orientação e Psicologia em Tratamentos com Cannabis Terapêutica, realiza no dia 20 de setembro de 2024, o I Seminário Psicologia, Cannabis Terapêutica e Cânhamo Industrial em Sergipe.

O evento é gratuito e tem como público alvo profissionais e estudantes de psicologia. As atividades acontecerão de 07h30 às 18h, na Universidade Tiradentes, campus Unit Farolândia, auditório do bloco C, em Aracaju(SE).

Confira a programação:

07h30: Início do credenciamento

08h30: Abertura do evento

09h às 09h30: Cannabis Terapêutica: o que a Psicologia tem a ver com isso? | Claudinei Silva – Psicólogo (CRP19/3986)

09h30 às 10h: Acessos Legais e Políticas Públicas a terapias com Cannabis | Maurício Lobo – Advogado

10h às 10h30: Debate

10h30 às 10h45: Intervalo

10h45 às 11h15: Cannabis, Odontologia e Psicologia: relevância da abordagem multiprofissional ao paciente/ Odontologia para pacientes com necessidades especiais | Taís Rocha – Odontopediatra

11h15 às 11h45: A Cannabis no tratamento da dor crônica | Alejandra Debbo – Médica

11h45 às 12h: Debate

12h às 13h30: Intervalo para Almoço

13h30 às 14h: Aspectos químicos e regulatórios que envolvem pesquisa e desenvolvimento de derivados da planta Cannabis/Cânhamo | Ubiraci F. Lima – Conselheiro GT Cannabis CFQ

14h às 14h30: Psiquiatria, Cannabis Terapêutica e saúde mental | Sâmara Bastos – Médica, Psiquiatra e Médica de Família e comunidade

14h30 às 15h: Debate

15h às 15h15: Intervalo

15h15 às 15h45: Relatos de Casos de Experiência com Cannabis Terapêutica | Mediadores: Claudinei Silva CRP 19/3986 e Paula Marques CRP 19/1670.

15h45 às 16h20: O papel das Associações de Cannabis e Cânhamo no acesso ao tratamento para pacientes | Leandro Stelitano – Presidente Cannab-BA | Paulo Sousa Reis – Presidente Salvar-SE | Luís Mauricio – Presidente da Abcci-DF

16h20 às 16h50: Debate

17h – Apresentação da Comissão de Orientação e Psicologia em Tratamentos com Cannabis Terapêutica | Coordenador:Claudinei Silva – CRP19/3986 | Membros: Alberto Rocha – CRP19/0699, Fernando Antônio – CRP19/0600, Paula F. Marques – CRP19/1670

Ascom CRP19