CTB nacional reúne cerca de 60 lideranças rurais do estado de Sergipe

Três dirigentes nacionais da CTB participaram do Encontro Estadual dos Rurais da CTB/SE: presencialmente estava Sérgio Miranda e vitualmente, Nivaldo Santana e Ronaldo Leite

Mesmo com o forte temporal que caiu no Estado de Sergipe, cerca de 60 lideranças sindicais rurais de dezenas de municípios sergipanos participaram do Encontro Estadual da CTB/SE, com os Rurais. O evento foi realizado no último dia 7, na sede do Sindicato dos Bancários de Sergipe (SEEB/SE).

A atividade contou com a participação de três dirigentes nacional da CTB. Presencialmente, estava no evento o secretário de Políticas Agrícola e Agrária da CTB, Sérgio Miranda (Fetag-RS). Já virtualmente, fizeram intervenções o secretário de Relações Internacionais da Central, Nivaldo Santana (Sintaema/São Paulo) e o secretário-geral da CTB, Ronaldo Leite (Sintect/Rio de Janeiro).

A mesa do encontro foi dirigida pelo presidente da CTB/SE, Adêniton Santana, o presidente da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado de Sergipe (Fetase), Lucivando de Aragão e Sérgio Miranda. Também estavam na mesa a presidenta da UBM/SE, Maria da Pureza Sobrinha; secretária da Mulher do SEEB/SE, Rosangela de Jesus e secretária-Geral da Fetase/SE, Bruna Costa Freitas. A organização do evento contou o apoio do secretário de Formação da Fetase, Lúcio Marcos Oliveira Santos.

O tema de abertura dos debates foi sobre a conjuntura nacional, apresentado virtualmente por Nivaldo Santana. Sérgio Miranda falou da importância da organização e fortalecimento do movimento sindical e sobre as perspectivas/alternativas no novo governo federal. Em seguida, o secretário-geral da CTB, Ronaldo Leite, abordou sobre a ‘A agenda de lutas’, como os atos contra a taxa de juros.

Adêniton Batista considerou o Encontro Estadual dos Rurais da CTB/SE como representativo. “Mesmo em um dia chuvoso, conseguimos reunir importantes lideranças e saímos mais fortalecidos com os debates”, afirmou. Lucivando também festejou a representação na atividade. “Apesar do temporal, tivemos uma presença significativa dos companheiros e companheiras rurais e realizamos um debate construtivo e rico sobre a importância do fortalecimento dos sindicatos e da nossa central”, disse o presidente da Fetase/SE.

Fortalecimento do movimento sindical

O veterano dirigente da CTB, Nivaldo Santana sobre o período difícil que os trabalhadores rurais passaram no governo de Bolsonaro. “Conversamos sobre as lutas do sindicalismo rural, um pouco da nossa organização, conquistas e desafios nesse novo momento. Passamos um período de dificuldades com o governo nacional anterior, praticamente abandonados e hoje essa nova perspectiva com a volta do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar”, disse o secretário.Ele também pontuou os próximos eventos que a CTB participará. “Temos a possibilidade de avançarmos e retomarmos a construção de novas políticas e fortalecermos aquelas já existentes. A Marcha das Margaridas, por exemplo, é a nossa próxima grande atividade. E o desafio de fortalecermos cada dia mais a agricultura familiar, queremos produzir alimentos saudáveis e mais baratos para colocar na mesa do consumidor e para isso precisamos ter políticas que dê condições para essa produção. Também abordamos sobre o fortalecimento da Central, novas filiações, valorizar quem já está filiado e o empenho para fortalecer a Central no estado”, afirmou.

Sérgio Mirando afirmou que ficou “muito feliz em debater com os companheiros rurais e com a direção estadual da CTB. Fizemos um debate interessante da conjuntura, nesse momento novo do Brasil que o país vive de reconstrução nacional. Trata-se de um desafio para todos nós, das mais diferentes categorias, porque houve ao longo dos últimos anos uma tentativa de enfraquecimento e de desmonte do movimento sindical. Felizmente resistimos bravamente na luta. Hoje há uma nova possibilidade, novas alternativas se abrem. Debatemos essa vontade de continuar lutando e fortalecendo as nossas organizações e as entidades de um modo geral”.

Por Déa jacobina – CTB/SE