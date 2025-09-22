CTB/SE marca presença na manifestação contra a Anistia e a blindagem de políticos

Na Orla da Atalaia, ato ecoa os nomes dos parlamentares sergipanos que votaram a favor da PEC da Bandidagem e do PL da Anistia

Em Aracaju, na Orla da Atalaia, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB/SE) marcou presença no grande e animado ato contra o PL da Anistia e a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Impunidade ou também chamada de PEC da Bandidagem, que visa blindar políticos de ações criminais. Realizado nesse domingo (21/09), o ato foi marcado pelo repúdio aos parlamentares sergipanos que votaram a favor dessas medidas imorais e impopulares. Os nomes desses deputados foram ecoados com vaias coletivas em vários momentos do ato.

Com apoio de trio elétrico, as lideranças sindicais, políticas e de movimentos sociais fizeram breves discursos. Os músicos locais também se apresentaram em uma demonstração de unidade e força contra essas medidas na Câmara dos Deputados. Entre os artistas, participaram a banda Samba do Arnesto, o Descidão dos Quilombolas, e os cantores e cantoras Nino Karvan, Lucas Campelo, Dé Lucas, Patrícia Polayne, Joésia Ramos e ainda NG Lampião Rima.

CTB/SE presente

Em sua intervenção, o presidente da CTB/SE, Aparecido Santos, saudou a todos e todas e destacou que a PEC da Blindagem expôs novas tentativas de escalada de golpe à soberania do Brasil. Ele ressaltou as tentativas do Centrão e da extrema-direita de blindar envolvidos em ataques à democracia, além das investigações em curso sobre possíveis irregularidades de emendas parlamentares que somam R$ 694 milhões em repasses do orçamento da União. A investigação é comandada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino.

Das entidades sindicais filiadas à CTB/SE estavam lideranças do Sindicato dos Bancários de Sergipe (SEEB/SE), Sindicato dos Trabalhadores da Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Sergipe (SINTER-SE) e o Sindcomerciários de Nossa Senhora do Socorro, dentre outros. Da juventude, também se destacaram as presenças da União da Juventude do Brasil (UJS/SE) e União Nacional dos Estudantes (UNE).

Voto na PEC da Bandidagem

A PEC da Blindagem recebeu 353 votos favoráveis e 134 votos contrários na primeira votação. Dos oito deputados federais sergipanos, três votaram a favor da proposta aprovada no dia 16/09 pela Câmara dos Deputados. Foram eles: Rodrigo Valadares (União Brasil), Thiago de Joaldo (PP) e Gustinho Ribeiro (Republicanos). Outros três parlamentares sergipanos votaram contra: Fábio Reis (PSD), João Daniel (PT) e Delegada Katarina (PSD). Já Ícaro de Valmir (PL) e Yandra Moura (União Brasil) não votaram ou se abstiveram.

Voto no PL da Anistia

Já na madrugada do dia 17/09, a Câmara dos Deputados aprovou o Requerimento de Urgência que acelera a tramitação do Projeto de Lei (PL) da Anistia aos criminosos condenados por atos golpistas desde 2022.

Foram 311 votos favoráveis e 163 contra acelerar a anistia. Da bancada sergipana, votaram pela urg1ência do PL da Anistia os deputados Rodrigo Valadares e Yandra Moura (ambos do União Brasil), Gustinho Ribeiro (Republicanos), Thiago de Joaldo (PP), Delegada Katarina e Fábio Reis (os dois do PSD). Internado em um hospital de Aracaju desde a segunda-feira, Ícaro de Valmir (PL) também endossou a proposta. Apenas o deputado petista João Daniel votou contra.

