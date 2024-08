CUFA SERGIPE LANÇA PROGRAMA DE TECNOLOGIA PARA MULHERES NA PERIFERIA CHAMADO PERIFA TECH MULHER

A Central Única das Favelas de Sergipe, em parceria com o Ministério das Mulheres, anuncia o lançamento do Perifa Tech Mulher, um programa inovador que visa capacitar 120 mulheres entre 16 e 29 anos, residentes em periferias. O projeto será oficialmente lançado na quarta-feira, 21 de agosto.

Para a presidente da Cufa Sergipe, Verônica Paiva, O Perifa Tech Mulher surge com o propósito de transformar vidas, oferecendo a essas jovens a oportunidade de adquirir conhecimentos em áreas estratégicas como programação No Code, marketing digital e empreendedorismo. “O objetivo é claro: promover o empoderamento feminino, incentivando a participação dessas mulheres no setor de tecnologia, onde elas possam ocupar seus espaços e alcançar a empregabilidade. Afinal, lugar de mulher é onde ela quiser”, disse a presidente.

Nesta primeira fase, 40 jovens da zona norte terão a oportunidade de transformar suas vidas através da tecnologia No Code.

Além de proporcionar qualificação técnica, o programa destaca-se como um movimento de inclusão social, buscando ampliar as oportunidades de inserção das jovens periféricas em um mercado em constante crescimento. “Acreditamos que, ao fortalecer as competências dessas mulheres, estamos não apenas transformando suas vidas, mas também impactando positivamente suas comunidades”, destaca Verônica.

Financiado pelo Ministério das Mulheres, através do termo de fomento e emenda parlamentar da deputada federal Katarina Feitoza, o Perifa Tech Mulher é mais do que um projeto de capacitação; é uma ferramenta de transformação e empoderamento, que visa construir um futuro mais justo e inclusivo para todas.

Por Diretoria de Comunicação da Cufa Sergipe