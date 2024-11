Cufa Sergipe participa de Fórum sobre Lei de Incentivo ao Esporte na Paraíba

A Central Única das Favelas de Sergipe (CUFA), participou do I Fórum CT Nordeste – Rede de Cooperação e Fortalecimento Regional,no último final de semana, em João Pessoa, na Paraíba.

A instituição social sergipana faz parte da turma de capacitação de empreendedores sociais que buscam se estruturar e ter acesso às leis de incentivo, através da submissão de projetos esportivos e educacionais.

Verônica Paiva, presidente da Cufa Sergipe, foi uma das palestrantes do evento, e destacou o trabalho da Cufa, nacional e local, e a importância do esporte para o futuro dos jovens das comunidades. “A nossa proposta é reduzir as desigualdades sociais através de projetos esportivos e educacionais . É um importante momento que a Rede CT, através do Instituto Futebol de Rua está proporcionando a todos nós”, destacou Verônica.

O painel ao qual a presidente da Cufa Sergipe participou teve como tema “O esporte e o IDH das periferias”, também contou com a participação dos presidentes da Cufa Paraíba, Emerson Silva, e do Piauí, Valciãn Calixto.

Sobre a Rede CT

A Rede CT é uma capacitação de empreendedores sociais esportivos para uso de leis de incentivo. Onde acredita-se que o esporte é um ambiente fértil para a saúde coletiva e para a formação cidadã. Uma rede formada pelo Instituto Futebol de Rua, a Rede Igapó, e a Nexo IS, com o patrocínio do Itaú, apoio do Ministério do Esporte e do Governo Federal para criar uma rede de capacitação para empreendedores da sociedade civil. O objetivo é preparar empreendedores não apenas para escrever projetos e captar recursos, mas também para identificar as demandas de suas comunidades e buscar soluções criativas para supri-las.

Por Diretoria de Comunicação da Cufa Sergipe