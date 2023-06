Cuidados estéticos no inverno: como manter pele e cabelos saudáveis durante o clima frio

Especialista destaca a importância de hidratar a pele, proteger-se dos raios solares e adotar cuidados específicos para o inverno no Nordeste

No inverno, é essencial adotar uma rotina de cuidados estéticos para manter a saúde da pele e dos cabelos em dia. Mesmo no Nordeste, onde o clima é menos rigoroso, é importante atentar para as condições climáticas da estação e tomar precauções extras. A coordenadora do curso de Estética e Cosmética do Centro Universitário Estácio em Sergipe, Raphaella Ingrid, ressalta a importância de hidratar a pele, proteger-se dos raios solares e adotar cuidados específicos para o inverno.

Segundo a especialista, “embora os raios solares possam ser menos intensos no inverno devido à inclinação da Terra em relação ao Sol, ainda é fundamental proteger a pele dos raios UV, especialmente entre as 10h e 16h. Mesmo em dias nublados ou chuvosos, o filtro solar deve ser utilizado para prevenir danos a longo prazo”. A professora explica ainda que a baixa temperatura durante o inverno pode fazer com que as pessoas não percebam a intensidade da radiação solar, aumentando o risco de queimaduras solares e outros danos à pele.

Durante o período do inverno, também é importante ressaltar que a pele tende a ficar mais ressecada e sensível devido à queda de temperatura e à baixa umidade do ar. Raphaella destaca que isso pode levar a irritações, coceiras e descamações. Além disso, os cabelos também sofrem com o clima seco, ficando frágeis e quebradiços. Portanto, ela reforça a importância de investir em cremes e loções hidratantes com propriedades nutritivas e emolientes, como vitamina E, manteiga de karité e óleo de amêndoas, para manter a pele hidratada e saudável, além de evitar banhos muito quentes e demorados, pois eles contribuem para o ressecamento da pele. Nos cuidados com os cabelos, a especialista reforça que é indicado usar produtos específicos para cada tipo de cabelo, além de limitar a frequência de lavagem para evitar a retirada da oleosidade natural dos fios.

A alimentação também desempenha um papel fundamental na saúde estética durante o inverno. “Uma alimentação saudável e equilibrada, reforçando a ingestão de vitaminas e minerais, é essencial para promover a saúde e o bem-estar geral”, afirma Raphaella. A especialista ressalta que os cuidados estéticos devem ser associados a uma rotina adequada de sono, ingestão adequada de água e à prática regular de atividade física, que estimulam a circulação sanguínea e contribuem para a manutenção da saúde e beleza.

Raphaella também destaca a importância do sono adequado para a saúde da pele. “Durante o sono, o corpo se repara e se regenera, incluindo a produção de colágeno, uma proteína essencial para manter a pele firme e elástica. Além disso, o sono adequado regula os níveis hormonais que afetam a saúde da pele, reduzindo também a inflamação e o estresse, que podem afetá-la negativamente”, finaliza a especialista.

Ascom / Estácio Sergipe