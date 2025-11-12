Cultura preta e luta antirracista na Caminhada da Consciência Negra

Do Quilombo Geruzinho ao Quilombo Maloca, no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, a Caminhada da Consciência Negra 2025 vai distribuir beleza preta e luta antirracista pelas ruas de Aracaju. A concentração é às 16h, na Rua Divina Pastora, entre Avenida Pedro Calazans e Aristides Bispo, no bairro Getúlio Vargas.

Wanessa Fortes, do Movimento Negro Unificado (MNU) afirmou que a Caminhada da Consciência Negra é um momento fundamental para reafirmar a presença, a história e a contribuição do povo preto na construção do nosso país.

“Mais do que uma celebração, é um espaço de reflexão, de denúncia e de fortalecimento das lutas contra o racismo e todas as formas de desigualdade. Queremos um país em que a cor da pele não determine o acesso à educação, ao trabalho, à moradia ou ao reconhecimento. A nossa luta é por uma sociedade que se orgulhe da sua diversidade e reconheça a contribuição do povo negro na construção do Brasil. A beleza, a força e a dignidade do povo preto estarão, mais uma vez, nas ruas de Aracaju para lembrar que o futuro será verdadeiramente democrático quando for também antirracista”, declarou Wanessa Fortes.

Membro da Associação Cultural da Maloca e da coordenação do Fórum de Entidades Negras de Sergipe, o professor Roberto Amorim explicou que o objetivo da Caminhada da Consciência Negra 2025 é: “conectar os corpos para a luta contra o extermínio do povo preto, por uma educação libertária a partir da Lei 10.639/03, por mais terra para o trabalhador do campo, por mais moradia, pelo fim da escala 6×1 e a redução da jornada de trabalho e por um Sistema Único de Saúde, ancorado numa política universal, contido por concepções amplas de saúde e valores democráticos”.

Arlete Silva, diretora da Secretária de Combate ao Racismo da Central Única dos Trabalhadores (CUT-SE) citou o slogan do movimento cultural que celebra a beleza, o orgulho e a identidade do povo negro em contraponto a padrões de beleza eurocêntricos.

“Black is beautiful. E toda esta beleza do povo preto vai está nas ruas de Aracaju no Dia da Consciência Negra. Vamos lutar pela efetivação da Lei 10.639/03 que instituiu a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas do Brasil, sejam elas públicas ou privadas, porque a história e a cultura do povo preto é a nossa história e nós precisamos conhecer toda a beleza da nossa cultura”, afirmou a professora Arlete Silva.

E por falar em cultura, a Caminhada da Consciência Negra vai contar com a apresentação artística do Descidão dos Quilombolas + Grupo Adupé, Mestre Saci, Banda Jardim dos Leões, Dj Carvana Sounds com participação de André Levi.

A Caminhada da Consciência Negra 2025 é uma realização do Fórum das Entidades Negras de Sergipe e conta com o apoio do SACEMA, CUT, ADUFS, SINDISAN, COMPPIR, SINTESE, SINDISEMP, SINDIPEMA, SINTUFS, mandata da deputada estadual Linda Brasil (Psol) e professora Sônia Meire vereadora de Aracaju (Psol).

Texto e foto Iracema Corso