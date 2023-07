Curso de Oratória com Dr. Evaldo Campos. Comunicação e Leitura da Linguagem Corporal

O objetivo do Curso de Oratória é demonstrar que todos temos necessidade de um espaço protetivo que é conhecido como bolha e a necessidade de não invadirmos, sem permissão a bolha de conforto de cada um. Demonstrar, também que não há pessoas sem recursos. Portanto, há estado de carência, mas, que pode ser modificado, através de procedimentos como ancoragem e ponte ao futuro, procedimentos que serão demonstrados durante o curso.

O participante perceberá que o corpo fala, embora, não tenhamos aprendido na escola, como interpretar sua exuberante comunicação. E ainda que, da comunicação transmitida, aquela oriunda, diretamente da manifetação do corpo, através dos gestos e posturas, é a mais potente e que parmanecerá no inconsciente do ouvinte.

INSCREVA-SE JÁ

Serviço:

Curso de Oratória: Comunicação e Leitura da Linguagem Corporal

Data: 19 de agosto

Horário: das 8 às 14h

Local: Espaço Conecte – Av. Barão de Maruim, 593 – Bairro São José

Mais informações: 79 9.9129-0378

Dr. Evaldo Campos – Procurador da República aposentado, professor, advogado

@evaldofcampos