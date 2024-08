CURSO PROMOVIDO NO TRIBUNAL DE CONTAS DE SERGIPE ORIENTA MUNICÍPIOS NA CONSTRUÇÃO DE CÓDIGO DE ÉTICA

Foi encerrado na manhã desta quarta-feira, 28, na Escola de Contas do TCE/SE, o curso “Construindo um código de ética no meu município”, promovido pelo Fórum de Combate à Corrupção (Focco/Sergipe).

O curso foi ministrado pelo secretário do Tribunal de Contas da União (TCU) em Sergipe e coordenador do Focco, Jackson Souza, e teve como público-alvo os controladores e procuradores municipais – profissionais encarregados pela integridade ética das prefeituras sergipanas.

“O curso foi constituído de uma etapa em educação à distância, em que os participantes elaboraram o seu esboço de Código de Ética e a oficina foi para alinhar alguns pontos que são tratados nesse primeiro curso para que, ao sair daqui, os participantes possam já ter a sua minuta de código de ética e encaminhar para a publicação”, afirma.

Jackson conta que foi observada a inexistência de Código de Ética em muitos municípios sergipanos e destacou ainda a importância dessas regras para as boas práticas na administração pública. “[…] todas as organizações deveriam ter um código de ética, porque, é a partir do código de ética, que você baliza as ações e as condutas dos servidores. E é um importante traço, é uma importante ferramenta de prevenção à corrupção”.

Manuella de Andrade, assessora da Procuradoria do município de Capela, ressalta a importância do curso para o desenvolvimento do seu trabalho.

“Eu achei o curso fundamental porque, como o professor falou no curso, ele ajuda a evitar a corrupção. Então, construindo o Código de Ética, ele é uma base, é uma estrutura que ajuda a gente a prevenir, a entender, a definir os princípios e valores que norteiam a administração”, disse.

