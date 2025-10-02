CUT apoia luta de trabalhadores ambulantes pelo direito à renda e sobrevivência

As trabalhadoras e trabalhadores ambulantes que lotaram a Câmara de Vereadores de Aracaju, na segunda-feira, dia 29/09, se fizeram ouvir durante audiência pública sobre a mudança de seu local de trabalho.

A angústia dos trabalhadores resulta do anúncio feito pela Prefeitura de Aracaju de que trabalhadores ambulantes serão removidos do seu local de trabalho e realocados na Praça Hilton Lopes.

A proposta foi rejeitada pelos trabalhadores que consideram que vão perder a clientela cativa e por não aprovar o local de venda para onde a Prefeitura pretende transferi-los.

Muitos ambulantes fizeram perguntas ao presidente da Emsurb, Hugo Esoj, sobre esse tema que vai impactar diretamente em suas vidas. O representante da Prefeitura de Aracaju explicou que a retirada dos trabalhadores ambulantes do Centro é uma ação que atende a uma ordem do Ministério Público, portanto a questão não tem como ser resolvida apenas através de um diálogo com a Prefeitura.

No fim da audiência pública foi criada uma comissão formada por trabalhadores ambulantes e vereadores para dialogar com o Ministério Público e com a Prefeitura de Aracaju para encontrar a melhor solução para todos.

A Central Única dos Trabalhadores (CUT-Sergipe) apoia a luta dos trabalhadores ambulantes pelo direito a trabalharem e sobreviverem com dignidade. A direção da CUT-SE entende que o aumento do setor informal é uma realidade crescente, portanto, essa categoria precisa ser respeitada até pela sua importância para a economia de Aracaju, e os trabalhadores ambulantes não podem ficar sem ter acesso às condições de trabalho que garantem a sua sobrevivência e a sobrevivência de sua família.

Texto e foto CUT-Sergipe

