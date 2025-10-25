CUT debate futuro do trabalho em etapa estadual da 2ª Conferência Nacional

Com a participação dos trabalhadores, bancada patronal e gestores públicos, a etapa estadual da II Conferência Nacional do Trabalho (II CNT), realizada em Aracaju, na quinta-feira, dia 23 de outubro, na Reitoria do Instituto Federal de Sergipe (IFS), discutiu desafios do mundo do trabalho e propôs ações que serão levadas à etapa nacional.

O presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT-SE), Roberto Silva, fez um resumo dos principais temas debatidos na Conferência.

“Aqui, nós da CUT-SE, fortalecemos a garantia da negociação coletiva e da ultratividade: ou seja, enquanto não tiver uma nova negociação, a negociação anterior continua valendo. Também discutimos a regulamentação da Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) que obriga a negociação no setor público, além da garantia de que o legislado prevaleça sob o negociado e que o negociado só prevaleça quando for melhor para o trabalhador”, explicou Roberto Silva.

Outros temas importantes debatidos pelos dirigentes da CUT na Conferência do Trabalho foram: o fim da escala 6×1, sem redução de remuneração, e o financiamento sindical, que é necessário para garantir o funcionamento dos sindicatos do Brasil.

Delegados da CUT na Conferência Estadual do Trabalho

Caroline Rejane Sousa Santos -Sindijor/SE

Roberto Silva dos Santos – Sintese

Maria Bernadete Rodrigues Pinheiro – Sintese

José Elias da Silva – Sindcorro

Danielle Maria dos Santos SEPUMM – Muribeca

Mirlene Cardoso de Andrade – Sindibarra

Genildo Oliveira Batista – Sindilagarto

Quitéria da Silva Santos – Sindoméstica

Jean Marcel Guimarães Reimon Burgos – Sintect

Josivania Joaquina dos Santos – Sintese

Alberto Marques Santos – STTR Aquidabã

Jakson Ribeiro Santos – Sindserv Poço Verde

Jociel da Conceição Santos – Sindsemb (Boquim)

Delegados da CUT/SE para a II Conferência Nacional do Trabalho em março de 2026

Titular – Caroline Rejane Sousa Santos -Sindijor/SE

Suplente – Alberto Marques Santos – STTR Aquidabã

Foram escolhidos 5 delegados titulares e 3 suplentes por bancada (Trabalhadores, Governo, Empregadores).

Texto e foto: Iracema Corso