CUT destaca importância da assembleia de fundação da UNISOL Sergipe

Cooperação, autogestão, solidariedade e ação econômica são os 4 pilares da Economia Solidária. Uma atividade fundamental para o fortalecimento da Economia Solidária no Estado de Sergipe, é a assembleia de fundação da UNISOL Sergipe que será às 19hs desta quinta-feira, dia 21 de agosto.

A assembleia de Fundação vai ocorrer no Escritório da Advocacia Operária, localizado na Rua Dom José Thomaz, nº 62, Bairro São José, em Aracaju. A atividade vai contar com a participação do Presidente da Unisol Brasil, Arildo Mota.

“As trabalhadoras e trabalhadores informais precisam se unir e se organizar através da Economia Solidária para conquistar desenvolvimento sustentável com dignidade humana”

Sobre a UNISOL Brasil

A UNISOL Brasil (Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários) é uma Organização da Sociedade Civil, sem fins lucrativos e de abrangência nacional, que atua, de forma democrática, em defesa dos interesses da classe trabalhadora, pela melhoria das condições de vida e trabalho, tendo compromisso com a justiça social e a democracia.

A missão da UNISOL Brasil é organizar, representar e articular, de forma ampla e transparente, as cooperativas, associações e outros empreendimentos auto gestionários da economia solidária, promovendo a interoperação, a igualdade social e econômica, a dignidade humana e o desenvolvimento sustentável.

Com informações da UNISOL Brasil e da Unicopas

Por: Iracema Corso