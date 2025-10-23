CUT reafirma unidade e resistência da classe trabalhadora na 17ª Plenária Nacional

O Estado de Sergipe participou da 17ª Plenária Nacional da CUT, que prestou homenagem in memorian ao diretor da CUT, João Batista Gomes (Joãozinho). Frente às mudanças políticas, econômicas e tecnológicas no Brasil, a plenária da CUT trouxe o tema “Novos Tempos, Novos Desafios”, foi realizada de 14 a 17 de outubro, na cidade de São Paulo.

A delegação de Sergipe que participou foi composta pelos dirigentes sindicais: Roberto Silva (CUT-SE), Carol Rejane (CUT-SE), Alberto Marques (Betinho- STTR/Aquidabã), Carlos Augusto (SACEMA), Leila Moraes (SINTESE), Iara Nascimento (SINDISAN), Edenildes Gonçalves (Sindiserve Glória), Ivonete Cruz (CNTE), Adenilde Dantas (SINTESE), Rita de Cassia (SINTESE), Alecsandra Santos (SINTESE) e Maria Augusta Alves (SINTESE).

O presidente da CUT/SE, Roberto Silva, reforçou a luta contra a reforma administrativa e em defesa do serviço público, observando que a CUT é uma central sindical que tem uma importância gigantesca para a classe trabalhadora brasileira. “Espaços como a Plenária estatutária preparatória para o nosso Congresso são cruciais para definir os rumos da CUT no sentido de construir grandes lutas em defesa dos direitos imediatos e históricos dos trabalhadores brasileiros”, afirmou.

Pela primeira vez, o presidente do SACEMA, Carlos Augusto participou da Plenária Nacional da CUT, levando a pauta de luta dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. “As mulheres são maioria entre agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Por isso convido as companheiras a participarem da luta sindical. Ainda neste ano temos muitas batalhas pela frente e a participação da mulher trabalhadora é fundamental para nossa vitória”, declarou Carlos Augusto.

Edenildes Gonçalves, do Sindiserve Glória, também participou pela primeira vez da Plenária Nacional da CUT reafirmando a luta dos servidores públicos municipais de Sergipe.

“A valorização do serviço público é uma luta nacional, assim como os avanços na negociação coletiva e na organização sindical. A CUT é protagonista nesses debates. Além disso, a Plenária, foi um momento do fortalecimento do diálogo entre as entidades sindicais que lutam pela melhoria da qualidade do serviço público, da construção da unidade de mobilização entre as entidades sindicais, em que pudemos conhecer a intervenção da CUT no combate à desigualdade e, o momento principal, o lançamento da nossa campanha salarial 2026”, destacou Edenildes Gonçalves. Acesse o link e leia: Campanha salarial 2026 dos servidores é lançada na 17ª Plenária Nacional.

Durante a Plenária Nacional da CUT, mulheres CUTistas reafirmaram luta por igualdade, redução da jornada e poder político. Foi realizada a Plenária de Mulheres da CUT que apontou prioridades estratégicas de luta, entre as quais, a igualdade salarial e redução da jornada, o enfrentamento ao racismo e fortalecimento da presença feminina nos espaços de poder (acesse o link e leia mais).

A Plenária Nacional da CUT é realizada a cada dois anos, após o Congresso Nacional da Central. Durante os quatro dias do evento, são debatidos temas de interesse da classe trabalhadora, como a precarização do trabalho, o aumento da pejotização, a crise climática, a defesa da democracia e a soberania nacional, a redução da jornada de trabalho sem redução salarial com o fim da escala 6×1, fim da desigualdade e a luta por justiça social no Brasil.

17ª Plenária Nacional da CUT

Por: Iracema Corso