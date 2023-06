CUT Sergipe chama trabalhadores para discutir melhorias ao INSS

Vamos falar sobre o Inss? Atenção, trabalhadores do Regime Geral de Previdência, trabalhadores da cidade e do campo, marisqueiras, pescadores, trabalhadores da agricultura familiar, a Central Única dos Trabalhadores (CUT/SE) te convida para o Encontro ‘Ações de Luta para Melhoria do Serviço do INSS’ que será na manhã da sexta-feira, dia 16 de junho, na sede da CUT/SE em Aracaju.

O diagnóstico do Inss será apresentado pelo secretário Geral do SINDIPREV/SE (Sindicato dos Trabalhadores Previdenciários de Sergipe), Deivid Christian dos Santos, que vai tratar da questão do Inss no Estado de Sergipe e responder perguntas dos presentes.

O que não faltam são problemas a serem discutidos sobre a temática devido ao número reduzido de trabalhadores do Inss; dos serviços como atendimento presencial e de perícia médica que foram suspensos em várias agências; além dos problemas no sistema de informática que viabiliza o acesso aos direitos previdenciários.

De acordo com o presidente da CUT/SE, Roberto Silva, a proposta é que a discussão se amplie para um debate regional construído pelas CUTs de todo o Nordeste.

Fonte CUT/SE