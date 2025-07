CUT-SE convida para Roda de Conversa ‘Mulheres Negras que estão em movimento’

A atividade feminista e antirracista será na sede da CUT-SE, a partir das 18h30 da sexta-feira, dia 18 de julho

Uma iniciativa da Secretaria de Combate ao Racismo da Central Única dos Trabalhadores (CUT-SE), a Roda de Conversa Mulheres Negras que Estão em Movimento será na próxima sexta-feira, dia 18 de julho, às 18h30, na sede da CUT-SE, localizada na Rua Porto da Folha, N° 1039, Bairro Getúlio Vargas.

A atividade vai reunir a secretária de Combate ao Racismo da CUT-SE, Arlete Silva, a coordenadora do Movimento de Mulheres Olga Benário e vice-presidenta estadual do partido Unidade Popular pelo Socialismo, Fabrícya Wilke, presidenta da Comissão de Igualdade Racial da OAB/SE, Wanessa Fortes, coordenadora geral do Movimento Negro de Sergipe (MNU) e Amanda Rodri, criadora do Grupo Despertar com Consciência, artista, artesã e terapeuta holística.

“A mulher negra está no centro das transformações políticas necessárias para a construção de um Brasil sem racismo e sem machismo, por isso não podemos deixar o Julho das Pretas passar em brancas nuvens. E toda a população pode participar deste debate”, convidou Arlete Silva.

A programação do Julho das Pretas faz menção ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, celebrado em 25 de julho.

Por: Iracema Corso