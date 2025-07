CUT-SE DEBATE ARCABOUÇO FISCAL QUE TEM FORTALECIDO O DISCURSO DA DIREITA PRA APROVAR REFORMA ADMINISTRATIVA

A partir do tema ‘Arcabouço Fiscal e Reforma Administrativa’, os professores Plínio de Arruda Sampaio Jr. (UNICAMP) e Roberto Silva, presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT/SE) e do SINTESE debateram sobre a conjuntura econômica nacional do Brasil.

O presidente da CUT-SE, Roberto Silva, sintetizou a discussão sobre a política econômica nacional.

“A CUT debateu que o centro da luta sindical no Brasil tem que ser o Arcabouço Fiscal que está inviabilizando as políticas públicas no país. É o Arcabouço Fiscal que está dando discurso ao congresso nacional para que defenda a pauta dos ricos e dos banqueiros. É o Arcabouço Fiscal que está pressionando o Governo Lula a realizar as reformas que vão prejudicar a classe trabalhadora, a exemplo da redução dos investimentos em saúde, em educação, nova reforma da previdência para aumentar a idade de aposentadoria; fazer reforma trabalhista para destruir o serviço público que atende à população mais pobre e trabalhadora; reduzir os programas sociais que tem importância crucial para a vida do povo trabalhador, como o Bolsa Família, o Minha Casa, Minha Vida e os demais programas de assistência social”, resumiu Roberto Silva.

“Como o Arcabouço Fiscal trabalha com o resultado primário, e os juros da dívida ficam de fora da contenção de despesas, então toda a arrecadação do estado brasileiro é para pagar os juros aos banqueiros e aos bancos. E cada dia mais são cortadas as políticas públicas e os investimentos sociais”, alertou o presidente da CUT-SE, Roberto Silva.

A palestra de Plínio Arruda Sampaio Jr. fez parte da Formação sobre Conjuntura Nacional e Internacional com Plínio de Arruda Sampaio Jr., realizada pela ADUFS e CUT. A programação completa contou na quinta, dia 17/7, com a palestra ‘Conjuntura Nacional e as Esquerdas’, com o debatedor Airton de Paula (UFS), às 14h, no Auditório da ADUFS; e na sexta, dia 18/07, às 9h, com a palestra ‘Conjuntura Internacional e o Brasil’ com o debatedor Geraldo Campos (UFS), no Auditório da ADUFS.

