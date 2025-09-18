CUT-SE repudia 7 deputados que querem livrar Bolsonaro e demais golpistas da cadeia

Em favor da impunidade para os criminosos que tentaram dar um golpe de estado contra a democracia brasileira, 7 deputados federais de Sergipe, Yandra Moura e Rodrigo Valadares (União Brasil), Gustinho Ribeiro (Republicanos), Thiago de Joaldo (PP), Delegada Katarina e Fábio Reis (PSD) e Ícaro de Valmir (PL) votaram a favor do requerimento de urgência ao Projeto de Lei da Anistia na madrugada de ontem, 17 de setembro, na Câmara de Deputados Federais, em Brasília.

O deputado federal João Daniel (PT) foi o único de Sergipe que votou contra o requerimento de urgência para o Projeto de Lei da Anistia que pretende livrar Bolsonaro da prisão e torná-lo elegível novamente.

A Central Única dos Trabalhadores (CUT/SE) manifesta o repúdio contra a atitude de ataque à democracia brasileira tomada pelos deputados federais de Sergipe.

A aceleração da anistia foi aprovada na Câmara Federal por 311 votos contra 163 e agora vai tramitar no Senado Federal.

O requerimento de urgência previsto nos artigos 154 e 155 do Regimento Interno da Câmara permite que a proposta não precise passar pela Comissão de Constituição e Justiça, nem por nenhuma Comissão da Câmara, além de ter a urgência e o mérito aprovados no mesmo dia, assim a proposta é votada diretamente no Plenário da Câmara dos Deputados.

A CUT/SE reafirma que, com este voto, tais deputados federais favorecem o golpismo contra a democracia brasileira.

Com esta ação, os parlamentares sergipanos enfraquecem as instituições que asseguram a democracia brasileira ao questionar a condenação do STF, na semana passada, de Jair Bolsonaro com pena de 27 anos e três meses de prisão em regime fechado; de Mauro Cid por dois anos em regime aberto; de Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice na chapa presidencial de 2022, por 26 anos de prisão; de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal – 24 anos; Almir Garnier, ex-comandante da Marinha – 24 anos; Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e hoje deputado federal – 16 anos; Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) – 21 anos; e de Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, por 19 anos.

A CUT/SE expressa seu profundo repúdio aos deputados federais que na madrugada de ontem trabalharam pela impunidade aos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Texto e foto CUT Sergipe