“DADOS DO ATLAS DA VIOLÊNCIA MOSTRAM A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PARA AS MULHERES EM SERGIPE”, AFIRMA DANIELLE

Dados do Atlas da Violência de 2025, levantados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e divulgados na última segunda-feira, 12, apontam que Sergipe registrou a menor taxa de mortes de mulheres por 100 mil habitantes em comparação com todos os estados do Nordeste.

De acordo com o Atlas, Sergipe registrou, em 2023, uma taxa de 3,3 mortes de mulheres a cada 100 mil habitantes, ficando com a menor taxa, à frente dos demais estados da região. O levantamento também revelou que, entre 2013 e 2023, Sergipe apresentou uma queda de 34% na taxa de mortes de mulheres por 100 mil habitantes.

Quando o recorte considera o período posterior ao pico de violência registrado em 2016, a redução entre 2017 e 2023 foi de 50%. “Os dados do Atlas da Violência demonstram que o trabalho transversal da Secretaria de Políticas para as Mulheres, juntamente com todos os demais órgãos responsáveis por garantir a proteção da mulher, tem sido eficaz e evitado o ápice da violência, que é o feminicídio”, afirma a secretária Danielle Garcia.

A SPM, inclusive, segue promovendo capacitações de articulação para os profissionais que atuam na rede de proteção à mulher dos municípios. “O nosso objetivo é criar uma rota favorável de atendimento às vítimas. A capacitação orienta os profissionais sobre a necessidade de intercâmbio das documentações e de informações que possam retirar a mulher e seus filhos e familiares da situação de violência, apresentando o Formulário Nacional de Avaliação de Risco. Reforçamos ainda a importância da análise, diagnóstico e gestão dos riscos apresentados neste formulário como uma forma de prevenir a ocorrência de feminicídios”, detalha.

Outro programa importante da SPM é o Cartão CMais Mulher. “Que já beneficiou mais de 1.800 mulheres vítimas de violência e que atendem aos critérios estabelecidos em lei, garantindo um auxílio financeiro para que elas possam romper o ciclo da violência e que, além da transferência de renda, oferta capacitação profissional para que elas sejam inseridas no mercado de trabalho ou comecem o seu próprio negócio. Tudo isso para que ela consiga sua independência financeira e possa romper esse ciclo da violência”, ressalta.

“Seguimos focados em fortalecer e ampliar as políticas para as mulheres sergipanas, em especial, no tocante ao enfrentamento à violência contra a mulher, buscando o empenho de toda a sociedade para que possamos combater esse tipo de crime”, completa a secretária Danielle Garcia.

Texto e foto assessoria