Dados oficiais mostram gastos dos deputados federais de SE: Rodrigo gastou menos e Yandra gastou mais

Os dados disponíveis no portal da Câmara dos Deputados revelam quanto cada parlamentar sergipano utilizou de recursos públicos com cota parlamentar e verba de gabinete. As informações são públicas e podem ser consultadas por qualquer cidadão no site oficial da Câmara: www.camara.leg.br

De acordo com o levantamento, Rodrigo Valadares aparece como o deputado sergipano que menos gastou, seguido por Thiago de Joaldo, em segundo lugar, e João Daniel, em terceiro. A deputada Yandra Moura foi a parlamentar que mais gastou. Confira a tabela anexa.

*O deputado Fábio Reis não foi incluído no comparativo principal, pois parte do cálculo de suas despesas, segundo o portal da Câmara, se refere a meses em que o parlamentar esteve licenciado do mandato.

A iniciativa do nosso portal apura uma recente informação que apresentou os valores de forma isolada em relação ao deputado federal Thiago de Joaldo, sugerindo que o parlamentar teria feito gastos elevados, sem qualquer comparativo com os demais deputados, o que distorce a realidade mostrada pelos números oficiais da Câmara.

Diante disso, o deputado Thiago de Joaldo utilizou suas redes sociais para esclarecer os fatos e afirmou que a publicação faz parte de uma ação orquestrada por uma suposta militância digital financiada pelo Governo do Estado, com o objetivo de atacar parlamentares que fazem oposição.

Os dados reforçam que as despesas parlamentares seguem regras claras de transparência e fiscalização. Comparações fora de contexto, além de injustas, acabam servindo a interesses políticos e prejudicam o debate público sobre o uso responsável dos recursos.

Com informações da Câmara dos Deputados