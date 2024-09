Danielle amplia diálogo com a juventude em sabatina por alunos do Atheneu

Candidata a prefeita de Aracaju, a delegada Danielle Garcia (MDB) participou, nesta quinta-feira, 19, da Sabatina Atheneu Pop, com os estudantes do Centro de Excelência Atheneu Sergipense. Uma oportunidade de dialogar com a juventude e apresentar as propostas para os seis eixos discutidos: mulheres, educação, saúde, juventude, emprego e renda, transporte público e mobilidade.

“Eu adoro estar aqui porque os jovens são muito curiosos, inteligentes e dinâmicos. A gente quer que toda a juventude aracajuana seja engajada como esses jovens aqui do Atheneu e tenham as melhores expectativas. Essa sabatina, realizada por esses jovens dentro da escola pública, é um momento claro de democracia e protagonismo jovem nas eleições municipais, ampliando o debate sobre diversos temas”, afirma a candidata.

Ao lado do vice, o Professor Ayslan, Danielle conversou com a juventude apresentando propostas para os problemas de Aracaju e debatendo temas importantes para o futuro dos aracajuanos, como a paridade de gênero, evasão escolar, saúde mental, juventude, mercado de trabalho e pessoas com deficiência, políticas de inclusão com educação de base e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Sobre a paridade de gênero, Danielle propôs começar com igualdade de oportunidades na própria gestão. “O que a gente pode fazer de pronto é ter uma gestão com paridade de oportunidades. Hoje, no Estado, nós conseguimos emplacar uma lei que garante que metade dos cargos comissionados que nós temos hoje sejam ocupados por mulheres”, pontuou.

“Os cargos de liderança da gestão, a exemplo do secretariado, precisam ser ocupados por mais mulheres. A gente tem que fazer o dever de casa antes de tudo. A gestão tem que ser o primeiro exemplo, a gente tem que oferecer igualdade de oportunidades”, finalizou a delegada Danielle.

Foto: Márcio Dantas

Ascom Delegada Danielle Garcia